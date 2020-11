Bianca Drăgușanu revine pe micile ecrane cu o "telenovelă" despre viața ei. Pe cine vrea să "distrugă" celebra blondină

Bianca Drăgușanu se întoarce pe micile ecrane, în ciuda faptului că iubitul ei, Alex Bodi rămâne după gratii. Vedeta a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că în curând va fi gazda unui show tv în cadrul căruia va face dezvăluiri picante din viața privată.

Chiar dacă nu a dezvăluit prea multe detalii despre formatul emisiunii sau postul tv cu care a semnat contractul, celebra blondă a anunțat că va putea fi urmărită aproape in fiecare zi, când va spulbera "ciupercuțele apărute după ploaie".

“În curând, o să ne vedem live, aproape în fiecare zi la un anumit post de televiziune, unde eu o să vă povestesc detalii picante din viața mea personală. O să fac unele dezvăluiri, exact așa cum v-am spus și zilele trecute, în care o să vin cu dovezi și o să distrug codița multor «ciupercuțe» apărute după ploaie. Să vedeți când o să înceapă telenovela pe TV! Dar, nu vă dau mai multe detalii, că știu că o să fiți cu ochii pe mine în fiecare seară. Mă rog, dimineața, când se difuzează emisiunea. O să fiți cu ochii pe mine! Și pe telenovela vieții mele, pentru că Bianca are telenovelă în viața ei. E un fel de «Game of Thrones», dar regina nu moare niciodată! (…). «Game of Thrones», cu mama dragonilor care nu moare (…). Aici, câștigă, pentru că e corectă, e asumată. (…). Da, facem o telenovelă despre viața reală a mea”, a declarat blondina, într-un InstaStory, potrivit cancan.ro.

Vedeta a plecat din lumina reflectoarelor în urmă cu doi ani, după ce a încheiat colaborarea cu cei de la Kanal D, unde a moderat emisiunea “Te vreau lângă mine”.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, acuzat de proxenetism

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăguașanu, a fost reținut pentru 30 zile, după ce miercuri dimineață a fost condus la audieri, fiind implicat într-un dosar de trafic de persoane şi şantaj din care fac parte mai mulţi interlopi, potrivit Libertatea. Se pare că acesta recruta mai multe tinere pe care le obliga să se prostitueze.

”Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură va fi bine”, scrie Antena 3.

Reamintim că miercuri dimineață, procurorii DIICOT au descins la 23 de adrese din opt județe: Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu trafic de persoane și proxenetism. Una din percheziţii a fost locuinţa lui Alex Bodi.Femeia intrase în baie când a văzut ceva straniu pe perete. A făcut o poză și a întrebat internauții ce poate fi. „Mută-te imediat de acolo!”

De asemenea, victimele care nu doreau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme. Fetele erau ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, de unde zilnic erau duse în locurile unde trebuiau să practice prostituția.