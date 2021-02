Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Gabi Bădălău. Cât a durat relația dintre cei doi

După câteva escapade în cele mai luxoase locuri din lume, au început să apară primele probleme între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Chiar dacă la începutul anului băteau clopote de nunte, acum gurile rele spun relația lor deja a ajuns la final.

Deși a evitat să facă o declarație clară despre separare, blondina a lăsat să se înțeleagă că povestea de dragoste s-a încheiat prematur.

Surprinsă în timp ce se îndrepta către salonul de masaj, Bianca Drăgușanu a fost întrebată dacă părinții afaceristului sunt împotriva relației lor, iar răspunsul pe care l-a oferit le-a dat de gândit fanilor.

„Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu vă mai luați după prostii”, a declarat vedeta pentru cancan.ro. De asemenea, blondina a refuzat să le răspundă reporterilor cum se întelege cu Bădălău „Nu vreau să vă spun.”

Vestea vine la doar câteva săptămâni de când Bianca se declara o femeie împlinită în dragoste. Bădălau și-a dus noua cucerire într-un sejur in Maldive care l-ar fi costat cel puțin 45.000 euro, potrivit fanatik.ro.

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit’, declara Bianca Drăgușanu, potrivit tacataca.prosport.ro

Cât a durat relația dintre vedetei cu fiul fostului ministru al Economiei

Oficial, cei doi îndrăgostiți au petrecut împreună mai puțin de trei luni de zile. Bianca și Bădălău au plecat împreună în Maldive înanite de Crăciun, iar la începutul anului, vedeta a recunoscut că se află într-o relație cu afaceristul. După încă o vacanță în Dubai, se pare că cei doi au luat-o pe drumuri diferite.

Divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu s-a încheiat

După revenirea din Maldive și Dubai, Bianca a probat câteva zeci de rochii de mireasă, pe care le-a distribuit pe Instagram și a transmis mesaje cu subînțeles.

Chiar dacă relația Biancăi și a lui Bădălău ar continua, cei doi ar fi nevoiți să aștepte finalizarea divorțului bărbatului de Claudia Pătrășcanu, până să plănuiască nunta.

„Surse foarte foarte credibile afirmă faptul că Bianca Drăgușanu a fost cerută în căsătorie de Gabi Bădălău. De asemenea, Bianca însăși a afirmat că va urma să se căsătorească pentru a treia oară. Și de această dată va fi cu noroc. Acest lucru se va întâmpla, desigur, după ce se va pronunța divorțul lui Gabi Bădălău de Claudia Pătrășcanu. Nu sunt vorbe întâmplătoare, nu sunt zvonuri, sunt surse din anturajul celor doi”, a arătat reporterul Xtra Night Show, la Antena Stars.