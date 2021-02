Bianca Drăgușanu, scandal cu iz pandemic. Petrecere încheiată cu amenzi și oferta pe care ar fi primit-o să spună că este infectată cu COVID-19

Mai multe vedete au participat la o petrecere de zile mari, sâmbătă, în Capitală, însă cheful de distracție le-a fost stricat de intervenția forțelor de ordine. Printre acestea s-a numărat Alex Velea, Antonia, Bianca Drăgușanu, Puya, Adrian Copilul Minune și Andrei Versace, potrivit gândul.ro.

Se pare că nimeni n-a mai ținut cont de restricțiile impuse din cauza pandemiei, motiv pentru care, după dedicații au curs amenzile.

Bianca Drăgușanu nu recunoaște faptul că ar fi încălcat vreo măsură de protecție împotriva COVID-19

Fosta asistentă TV infirmă, însă, că ar fi fost amendată la petrecerea de botez și susține că a plecat din restaurant înainte sosirea polițiștilor.

“Eu la ora 23 m-am ridicat şi am plecat. Nu ştiu la ce oră a ajuns poliţia. După cum am văzut, poliţia a venit însoţită de televiziuni. Am înţeles că s-au dat şi amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că s-a spus că nu se purtau măşti şi că nu era distanţare. Eu am pus nişte imagini şi asta vreau să vă spun: că era distanţare. Aveam o masă între noi şi ceilalţi oameni iar măştile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au servit la masă nu au purtat măşti. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit sursei citate.

Vedeta spune că ar fi fost mituită să spună că este infectată cu COVID-19

Mai mult, vedeta acuză că i s-ar fi propus o sumă de bani pentru a ieși în public și a anunța că este infectată cu COVID-19.

“Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred. Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, a declarat Bianca Drăguşanu, potrivit România TV.