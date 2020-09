Bianca Pop, de urgență la spital. Vedeta ar fi fost drogată și violată

Bianca Pop, fosta ispită de la reality show-ul „Insula Iubirii”, a fost transportată de urgență la spital cu o ambulanță, conform Antena Stars.

Bianca Pop, dusă de urgență la spital, cu salvarea, după ce ar fi fost drogată și violată: ”Nu am mâncat două zile nimic”

Conform informațiilor obținute de Spynwes.ro, se pare că Bianca Pop a fost dusă de urgență la spital, mircuri dimineața, cu salvarea, după ce ar fi fost drogată și violată.

Fosta ispită de la controversata emisiune „Insula Iubirii” a fost dusă la spital cu ambulanța, după ce un cunoscut de-al său ar fi drogat-o, ca apoi să o violeze. Inițial, frumoasa brunetă a primit îngrijiri medicale de la personalul de la ambulanță. În timp ce beneficia de asistență din partea personalului special antrenat, Bianca Pop se simțea atât de rău, încât părea deranjată inlusiv de lumina de la becurile aflate în dotarea mașinii de salvare.

”Nu poți să închizi becul ăsta?”, a spus la un moment dat, Bianca Pop.

Întrebată dacă are sau nu virusul Covid-19, fosta ispită a răspuns: "Nu am tati, nu am, nu am nimic. Am fost drogată. Nu am nimic.", a mai spus faimoasa vedetă.

”Tati nu am mâncat două zile nimic. Domne ferește, cum să am Covid... Mi-am operat sânii. Mi-am făcut analizele. Ce Covid să am? Nu am mâncat.”, a încheiat

Ulterior, paramedicii au decis că femeia are nevoie să fie transportată la o unitate spitalicească, oentru a fi ținută sub observație de către cadrele medicale.

Scandalurile în care a fost implicată Bianca Pop

În urmă cu câteva luni, a fost implicată într-un nou scandal care a făcut-o de tot râsul. După ce s-a certat cu un taximetrist, Bianca Pop și-a făcut probleme și la hotelul unde a fost cazată în perioada în care a fost în vacanță pe litoral.

După câteva zile petrecute la malul mării, vedeta s-a gândit să plece și să nu plătească niciun ban pe cazare, susțin reprezentații hotelului.

Pe de altă parte, fosta vedetă Antena 1 a venit cu o altă variantă.

După ce a fost dată afară din taxi pentru comportament neadecvat, după ce l-a înjurat pe șofer și a refuzat să plătească transportul, Bianca Pop a fost bătută la mare de un bărbat de etnie romă, același bărbat cu care a avut legături amoroase în trecut.

La scurt timp după aceste episoade neplăcute, fosta ispită acuză angajații unui hotel din Mamaia că i-au furat furat genți în valoare de mii de euro, iar când a fost nevoită să plătească nota de plată nu a mai avut cu ce, pentru că banii pe care îi avea se aflau tot în genți.

”Mi-au fost furate poşetele şi chestii de peste 18.000 euro. O să le primesc înapoi, ca să vedeţi ce sărăcii sunt, aici vorbesc de patronul hotelului. Eu sunt şmecheră, o să meargă poliţia să mi le ia. Ei îmi vor da mie 30.000 euro, ca aşa vrea... mea. Am sunat la ei, vor 1.000 de euro. Au făcut aşa ceva cu o vedetă!”, a afirmat Bianca Pop, în urmă cu ceva timp, confom Fanatik.ro.