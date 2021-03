Bianca Sârbu, operată pentru a doua oară, după ce cancerul de piele i-a recidivat (VIDEO)

Bianca Sârbu a ajuns din nou pe masa de operații, după ce canecrul de piele a recidivat. În urmă cu mai mulți ani, artista a fost diagnosticată cu cancer. Vestea a fost cu atât mai groaznică cu cât a venit la după ce artista rămâsese văduvă. Chiar dacă a ieșit învingătoare din lupta cu maladia, anul acesta, chiar de ziua de naștere, vedeta a fost nevoită să se opereze din nou.

Artista a fost invitată într-o emisiune TV, unde a mărturisit că s-a operat la Spitalul Floreasca din Capitală. Singura ei teamă a fost legată de anestezia totală.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc. , cine are grijă de copii ... niște nebunii... M-am operat la spitalul Floreasca, personalul a fost minunat”, a povestit Binca Sârbu, în emisiunea Teo Show de la KanalD.

Din fericire, actrița a dezvăluit că operația a fost un real succes, iar acum este vindecată complet. Pentru a fi sigură că nu o să mai fie expusă vreunui pericol, Bianca și-a extirpat și alunița de pe obraz.

„În momentul ăsta sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale”, a explicat aceasta.