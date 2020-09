Bloggerul culinar Jamila, infectată cu coronavirus / „S-a instalat panica” (FOTO)

Jamila Cuisine, celebrul blogger culinar, a fost testată pozitiv cu COVID-19.

Geanina Staicu-Avram, pe numele său adevărat, a făcut anunțul pe Facebook.

Jamila Cuisine, infectată cu coronavirus

„Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu mască și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei.

A urmat apoi o cursă cu obstacole între telefoane la DSP, controlul zilnic al poliției locale, carantinare pentru soțul și copiii mei, izolare pentru mine. Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului apel de la un număr de fix”, a mărturisit Jamila pe internet, precizând că initial i-a fost frică să anunțe că a fost infectată, fiindu-i „groază de ce vor crede ceilalți”.

Bloggerul culinar a postat dovada pe internet

„Văzusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice când au anunțat același lucru. În primul rând am vrut să fac publică infectarea mea pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că nu e o rușine. Nu îi tratați pe bolnavii de Covid ca pe niște ciumați pentru că nu e cazul", mai spune blogerul de 33 de ani în mesaj, arătând și buletinul de analize care atestă infectarea.

„Și pentru că sunt o persoană sinceră, și nu v-am mințit niciodată, aveți și dovada infectării mele, testul care a ieșit pozitiv. În test veți citi detectabil adică virusul a fost detectat în organismul meu”, a concluzionat Jamila.