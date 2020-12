Brad Pitt împlinește 57 de ani. Care este povestea actorului de Oscar

Unul dintre cei mai apreciaţi actori de la Hollywood împlineşte vârsta de 57 de ani. Actorul şi producătorul William Bradley Pitt s-a născut în Shawnee, Oklahoma, la 18 decembrie 1963, potrivit www.bradpittweb.com.

Bratt Pit a fost mereu în atenția publicului atât pentru cariera de succes cât și pentru scandalurile din viața personală.



Brad Pitt, unul dintre cei mai cunoscuți actori împlinește 57 de ani

Brad Pitt (William Bradley Bitt) este unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume.

Actorul a debutat la sfârșitul anilor ’80, având una dintre cele mai impresionante cariere.

Acesta s-a făcut remarcat în filme precum: „Interview With The Vampire”, „Legends of the Fall”, „Seven” sau „Meet Joe Black”. Cu timpul, Pitt a jucat și rolul „băiatului dur”, în pelicule precum: „Fight Club” sau „Troy”, potrivit Agerpres.

Povestea de dragoste cu Angelina Jolie

La filmările filmului „Mister and Missis Smith”, din anul 2004, Brad Pitt a cunoscut-o pe Angelina Jolie, aceștia începând o relație. Aceștia au ajuns cel mai iubit cuplu de la Hollywood.A descoperit o cameră secretă în pivnița casei sale. A încremenit când a văzut ce se afla acolo: „Doamne, Dumnezeule!” (VIDEO)

Ei s-au căsătorit în 2014, însă au divorțat. Cei doi au 6 copii. Printre alte titluri lansate în ultimii zece ani din distribuția cărora a făcut parte Brad Pitt se numără: „Inglourious Basterds (2009)”, „Chad Schmidt (2010)”, „The Sparrow (2012)”, „The Lost City of Z (2012)”, „Dirty Tricks (2013)”, „The Counselor (2013)”, „The Audition (2015)”, By the Sea (2015)”, „Moonlight (2016)” , Warmachine (2017)”.

Brad Pitt s-a implicat în numeroase activități caritabile și este pasionat de arhitectură.

În ce filme a jucat





În 1994, a apărut și în "Legends of the Fall", film apreciat de public şi de critica de specialitate. Pentru acest rol a fost nominalizat la Globurile de Aur la categoria cel mai bun actor într-o dramă.



Au urmat alte pelicule de succes precum "Se7en" (1995 - MTV Movie Award pentru cel mai dorit bărbat şi nominalizat la aceleaşi premii pentru cel mai bun duo, cu Morgan Freeman), "Twelve Monkeys" (1995 - nominalizat la Oscar pentru cel mai bun rol secundar şi MTV Movie Award pentru cel mai bun rol masculin, câştigând şi un Glob de Aur pentru rol secundar).



Acesta a jucat și în: "The Devil's Own", "Seven Years in Tibet", "Meet Joe Black", "Fight Club" şi "Snatch".



A avut alte roluri și în: "The Mexican" (2001), "Ocean's Eleven" (2001 - nominalizat la MTV Movie Award pentru cea mai bună echipă), "Spy Game", "Troy" (2004, nominalizări la MTV Movie Awards pentru cea mai bună secvenţă de luptă şi Cel mai bun rol masculin) şi continuarea de succes "Ocean's Twelve" (2004).



Pentru filmul "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), a fost nominalizat la Oscar, categoria cel mai bun actor.



A produs şi a jucat în filmele "The Tree of Life" (2011) şi "Moneyball" (2011). Acestea au fost nominalizate la Oscar, categoria cel mai bun film, iar rolul din cel de-al doilea i-a adus o nouă nominalizare la categoria cel mai bun actor.



"World War Z" (2013), cu Brad Pitt în rol principal, a avut un real succes.

În acelaşi an, a produs filmul "12 Years a Slave", câştigător al Oscarului pentru cel mai bun film. A urmat filmul de război "Fury", bine primit de public şi critică.



Brad Pitt a făcut parte și din "Inglourious Basterds" (2009); "Chad Schmidt" (2010); "The Sparrow" (2012); "The Lost City of Z" (2012); "Dirty Tricks" (2013); "The Counselor" (2013), "The Audition" (2015), "By the Sea" (2015), "Moonlight" (2016), "Warmachine" (2017).



Între 2000 şi 2005, Brad Pitt a fost căsătorit cu actriţa Jennifer Aniston.