Matei Dima, cunoscut sub numele de BRoMania, unul dintre cei mai apreciați vloggeri din România, ar fi fost prins băut și drogat la volan, duminică și s-a ales cu dosar penal.

Conform Antena 3, producătorul filmului Miami Bici a fost oprit în trafic, pentru control, duminică (21 martie), în jurul prânzului. BRomania conducea un autoturism pe DN1E, pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.

La testarea cu aparatul DrugTest, vloggerul a ieșit pozitiv și a fost ulterior condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanței psihoactive în organism.

Polițiștii fac cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Comediantul a ales să nu dea detalii despre ce s-a întâmplat

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia şi se schimbă, deja am şi nişte chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliţie să-şi facă treaba. Până nu se stabileşte clar ce s-a întâmplat, nu ştiu. Acum ştiţi cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc“, a spus el la Observatornews.ro.



BRomania, este, actor, scenarist, producător și regizorul filmelor 5Gand și Miami Bici, în care a jucat alături de Codin Maticiuc. Matei Dima este actor și una dintre cele mai prezente persoane publice din mediul online, acolo unde postează sketch-uri, momente de stand-up comedy și vine-uri pe platformele Instagram, Facebook și Youtube.

