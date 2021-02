Cadourile exorbitante, motivul despărțirii dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Milionarul a ajuns să o considere pe blondină "prea costisitoare"

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au iubit intens și s-au despărțit rapid. Ruptura relației care părea perfectă a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că frumoasa blondină părea că se pregătește să devină din nou mireasă.

Un apropiat al cuplului de rupt tăcerea, dezvăluind motivele care i-au făcut să se despartă după doar câteva luni de relație.

Se pare că Bianca l-a stos de bani pe Bădălău, iar el a realizat că ea este o femeie prea costisitoare, iar el nu este dispus să-i facă toate capriciile.

„Sunt mai multe motive care au dus la ruptură… I-a găsit un SMS cu Alex Bodi, apoi îl aducea destul de des în discuție, chiar și de față cu prietenii. Dar principalul motiv este faptul că Bianca era prea costisitoare. Ceas, mașină, vacanțe de lux… Nu mai putea face față. Ar fi putut, dar părinții nu l-au mai sprijinit„, a declarat un apropiat al celor doi, pentru Cancan.ro.

Relația dintre fosta prezentatoare TV și Gabi Bădălău, fiul ex-ministrului Economiei, ar fi debutat în preajma Crăciunului. Cei doi ar fi petrecut de minune atunci, în Poiana Brașov. Apoi cuplul s-a reunit, imediat după Revelion, în Dubai. Au urmat reprize de shopping în tandem, în cel mai mare oraș din Emirate, o super-vacanță în Maldive și multe cadouri scumpe pentru frumoasa brunetă.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre despărțirea de Bădălău

Surprinsă în timp ce se îndrepta către salonul de masaj, Bianca Drăgușanu a fost întrebată dacă părinții afaceristului sunt împotriva relației lor, iar răspunsul pe care l-a oferit le-a dat de gândit fanilor.

„Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu vă mai luați după prostii", a declarat vedeta pentru cancan.ro. De asemenea, blondina a refuzat să le răspundă reporterilor cum se întelege cu Bădălău „Nu vreau să vă spun."

Vestea vine la doar câteva săptămâni de când Bianca se declara o femeie împlinită în dragoste. Bădălau și-a dus noua cucerire într-un sejur in Maldive care l-ar fi costat cel puțin 45.000 euro, potrivit fanatik.ro.

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…).

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit’, declara Bianca Drăgușanu, potrivit tacataca.prosport.ro