Camelia Mitoșeru a fost dusă de urgență la spital. Actrița suferă de aceeaşi boală care i-a pus în pericol viața fiului său

Camelia Mitoșeru a ajuns la spital în urmă cu puțin timp, speriată de câteva simptome ciudate pe care le-a constat. Mama lui Mihai Mitoșeru a constat că i s-a umflat un picior, iar împreună cu fiul și cu Adriana Bahmuțeanu a ajuns la o clinică.

Camelia Mitoșeru suferă de acceiași boală veneoasă care aproape l-a omorât pe fiul ei

Medicii au constat că actrița suferă de aceeași afecțiune care i-a pus viața în pericol cu câteva săptămâni în urmă și pentru care medicii l-au băgat în operație imediat.

Din fericire, femeia nu a necesitat intervenție chirurgicală, ci doar câteva zile de tratament, dar a tras on sperietura groaznică. Doctorii i-au descoprit un cheag de sânge pe picior care putea ajunge la inimă oricând.

"Nu fac bine deloc! Mi s-a umflat un picior și m-am speriat și m-am dus la clinica aia unde s-a operat Mihai și nu e de operat la mine, dar mi-au dat un tratament. Am avut noroc. Da, tot așa, ( n.r. ca la Mihai) numai că la mine nu sunt pe afară, sunt pe dinauntru. De aia m-am și dus că am văzut că mi s-au umflat amândouă picioarele! Am 4 zile de tratament, în mod sigur nu e grav!”, a spus Camelia Mitoșeru la Antena Stars, citează spynews.ro.

SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

Mihai Mitoșeru, operat de urgență

Mihai Mitoșeru a mers la spital pentru un simplu consult de varice, însă nu mică i-a fost mirarea atunci când medicii au hotărât că trebuie operat de urgență.

Medicii i-au spus că prezintă un rist ridicat de deces, așa că au decis să-l opereze de urgență. Doctorii i-au descoprit un cheag de sânge pe picior care putea ajunge la inimă oricând.

Mai mult de atât, el cunoaște foarte bine aceste probleme prin care trece acum, deoarece și tatăl fostei sale soții a suferit de boala a varicelor și aceasta a fost și cauza care i-a determinat decesul.

"Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce, în orice clipă, la inimă", a spus Mitoșeru când a ieșit din operație.