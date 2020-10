Când își va boteza Lili Sandu băiețulul și de ce ține vedeta să fie un eveniment cu repetiție

Eu cred ca de câteva ori in viața ni se întâmpla ca Dumnezeu sa ne trimită niste îngeri prin oamenii care apar, ca un răspuns la rugăciunile noastre. Pentru mine Dna doctor Cornelia Preda șefa sectiei de neonatologie de la maternitate @sanador.romania a fost acest semn divin atunci când la mai puțin de 24 de ore de la nașterea lui TJ și a dat seama ca o forma mai invazivă de icter se instalase. Au urmat 8 zile de lampa, perfuzii și durere in suflet pentru mine ca mama dar la finalul lor, profesionalismul dnei doctor ne facuse Învingători. Ieri cu mare drag ne-am revăzut la control și puiul meu este in perfecta stare de sănătate iar bilirubina in limite normale! Am așternut și câteva rânduri intr o noua postare pe blog așa ca va Invit in link ul din BIO, sa-mi citiți o noua #filadinjurnal! PS. La mulți ani, Maria! #maternitateasanador #sanatateacastildeviata

