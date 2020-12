Când va avea loc festivalul Neversea în 2021. Anunțul oficial al organizatorilor

Ediția cu numărul patru a festivalului de muzică Neversea, desfășurat la malul Mării Negre, va avea loc în perioada 8-11 iulie 2021, pe renumita plajă din Constanța. Organizatorii au început deja pregătirile pentru eveniment, despre care spun că se va desfășura în cele mai sigure condiții.

Când va avea loc festivalul Neversea în 2021

„În acest an, pentru prima dată, fanii din întreaga lume au avut ocazia să aleagă data ediției festivalului de anul viitor. Aceștia au putut vota pe neversea.com data la care își doresc să aibă loc festivalul în 2021. Și au ales, așa că organizatorii au început pregătirile pentru cea de-a patra ediție Neversea“, se arată în comunicatul transmis de organizatorii evenimentului.

Potrivit acestora, ediția din 2021 a îndrăgitului festival de muzică va fi unică și va fi organizată în cele mai bune și sigure condiții, pe plaja din Constanța. Dealtfel, organizatorii festivalului și reprezentanții Guvernului s-au întâlnit încă din luna septembrie pentru a identifica toate măsurile necesare organizării evenimentelor mari în 2021, în cele mai sigure condiții.

Vergil Chiţac, despre Festivalul Neversea

Vergil Chiţac, primarul Constanţei, declara, cu doar câteva zile în urmă, că a discutat cu organizatorii festivalului Neversea ca acesta să nu mai fie organizat în mijlocul sezonului estival, ci în luna septembrie.

„Cu siguranţă se va organiza. Locaţia va fi aceeaşi. Am prevăzut în bugetul pe anul următor bani pentru a ne respecta promisiunile pe care nu le-am respectat faţă de organizatori, în sensul în care să ducem acolo toate utilităţile necesare, inclusiv curent electric. Pentru asta trebuie făcută o investiţie pentru a duce acolo un cablu, a-l branşa şi am prevăzut bani pentru aşa ceva. Am discutat cu ei să nu mai fie organizat în mijlocul sezonului estival pentru că intenţia noastră este să mărim cât mai mult perioada turistică în Constanţa. Eu cred că luna septembrie ar fi una potrivită. Este foarte adevărat şi au dreptate domniile lor când spun că ei aduc artişti de mare valoare care au planificări cu doi ani în avans", a spus Chiţac.

Edilul Constanței a mai declarat că speră ca în scurt timp să avem vaccinul anti COVID-19 pentru ca festivalul să se poată desfășura în condiții cât mai bune:

„Sperăm ca în scurt timp să avem vaccinul pe piață și că până în vară vom reveni la normal din punct de vedere pandemic, un normal care să ne permită din nou să ne bucurăm de vară, de mare, să ne primim turiștii din țară și străinătate cu brațele deschise și să le oferim clipe de neuitat în condiții de siguranță deplină“, a concluzionat Chițac.

Festivalul Untold 2021, plin de surprize pentru fani

Organziatorii Neversea au anunțat și data festivalului Untold, de care se ocupă deopotrivă. Potrivit ultimelor informații, anul viitor, festivalul se va desfășura în perioada 5 – 8 august. Pentru moment nu sunt cunoscuți artiștii care vor urca pe scena de la Cluj, însă organizatorii promit mari surprize.

„Unul dintre cele mai aşteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este în fiecare an anunţarea datei pentru ediţia următoare. Este momentul în care fanii festivalului încep să viseze la experienţele unice din anul următor, să-şi dorească să vadă pe una din cele 10 scene din festival artistul favorit, să-şi strângă gaşca de prieteni şi bineînţeles să-şi facă planuri pentru o vară de neuitat. Dacă în anul 2020 toate aceste lucruri nu au fost posibile, anul 2021 vine cu încredere şi optimism de la organizatorii festivalului UNTOLD, care au început pregătirile pentru ediţia cu numărul şase a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD. În 2021, al şaselea capitol din povestea UNTOLD se va scrie în perioada 5-8 august, la Cluj-Napoca”, spun aceștia.