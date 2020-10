Când va avea premiera Borat 2. Cine joacă în noul film, alături de Sacha Baron Cohen (VIDEO)

După ce a adus milioane de fanii în sălile de cinema la premieră și a strâns grupuri întregi de prieteni cu ocazia difuzărilor la TV, Borat revine, de această într-un noul film. Pelicula „Borat 2” în are ca protagonist pe Sacha Baron Cohen. Premiera mult așteptatului film urmează să aibă loc vineri, 23 octombrie.

Producția „Borat 2” va fi disponibilă pentru abonații Amazon Prime din 240 de state și regiuni, scrie Playtech.ro.

Borat 2, premiera pe 23 octombrie: cum va fi lansarea în pandemie

Pelicula care se va lansa în cursul zilei de vineri este primul film realizat în timpul perioadei de lockdown din Statele Unite. Starul Sacha Baron Cohen a zburat în diferite zone de pe continent, alături de echipa de producție pentru a putea duce „Borat: Subsequent Moviefilm”, la bun sfârșit.

Lansarea noii probudcții Borat va avea loc pe Amazon Prime, având în vedere pandemia de COVID-19 și măsurile sanitare impuse în contextul răspândirii noului coronavirus. Primul film din seria Borat, „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” a fost creat de 20th Century Fox, studiourile fiind în prezent deținute de către Disney. Amazon a dobândit însă drepturile mondiale și asupra filmului din 2006.

Filmările au început imediat ce restricțiile din SUA s-au mai relaxat, iar sindicatele au fost de acord cu privire la revenirea producătorilor și ehcipelor de filmare pe platouri, scrie sursa citată mai sus.

Filmările pentru noua peliculă nu au fost întotdeauna sigure pentru Baron Cohen. Potrivit sursei citate mai sus, starul a fost chiar nevoit să poarte o vestă anti-glonț pe durata cadrelor, în două zile diferite de filmare pentru a se putea proteja cât mai bine.

Distribuția în „Borat 2”

Alături de Sacha Baron Cohen, care i-a obișnuit pe fani cu un adevărat show în producțiile Borat. În 2007 însă, starul afirma că nu dorește să mai interpreteze personajul lui Borat și nici pe Ali G, însă între timp s-a răzgândit. noul film îi mai aduce pe micile ecrane și pe:

Sacha Baron Cohen - Borat

Maria Bakalova - Sandra Jessica Parker Sagdiyev

Nicoleta Ciobanu - Babuska

Rudy Giuliani – în rolul propriu

Luenell Luenell - Luenell

Mike Pence – în rolul propriu

Producția a fost un succes neașteptat de box office. Încasările de 128,5 milioane de dolari în SUA și 262,5 milioane venituri globale au bătut bugetul de producție de numai 18 milioane de dolari. Borat a obținut și o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, semnat de Cohen și co-scenariștii Anthony Hines, Peter Baynham, Dan Mazer și Todd Philipps, scrie Cinemagia.