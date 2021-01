Cântăreţul şi actorul Justin Timberlake, tată pentru a doua oară (VIDEO)

Justin Timberlake, cântăreț și actor, a confirmat, într-un interviu acordat lui Ellen DeGeneres, că el şi soţia sa, actriţa Jessica Biel, au devenit părinţi pentru a doua oară, cei doi având tot un băiat, botezat Phineas.

„Este minunat şi atât de drăguţ. Nimeni nu doarme. Dar suntem încântaţi. Suntem încântaţi şi nu am putea fi mai fericiţi”, a declarat Justin Timberlake.

