Cardi B a publicat o fotografie nud cu soția lui Donald Trump. Totul a pornit de la o ceartă între cântăreața de rap și o republicană (FOTO)

Cardi B a atacat-o pe soția lui Donald Trump într-un schimb de mesaje cu o republicană, pe nume DeAnna Lorraine. Întreaga „ceartă” a avut loc pe Twitter, unde cântăreața de rap a și publicat o fotografie nud cu Melania Trump. Lorraine a criticat-o pe Cardi B pentru imaginile erotice din clipul „WAP” și a afirmat că America are nevoie de femei pecum Melania Trump, lucru care a făcut-o pe cântăreața de rap să riposteze.

Fotografia nud cu Melania Trump, publicată de Cardi B

DeAnna Lorraine, o fostă candidată republicană, a criticat-o anterior pe Cardi B pentru imaginile erotice din videoclipul acesteia, „WAP”, potrivit Metro.co.uk. DeAnna Lorraine a afirmat că melodia este „dezgustătoare” și că a întors cu 100 de ani în timp rasa feminină.

După ce Melania Trump a ținut un discurs la convenția republicanilor prin care își arată susținerea față de Donald Trump, DeAnna Lorraine a afirmat pe Twitter că SUA au nevoie de mai multe femei precum Prima Doamnă, ci nu de unele precum Cardi B.

Cardi B nu avea cum să nu riposteze, așa că aceasta a întrebat retorit, referinduse la Prima Doamnă: „Nu era ea cea care obișnuia să vândă Wap?”. „WAP” este un acronim pentru o expresie vulgară folosită în argoul artiștilor de rap.

Tot în acel mesaj, cântăreața de rap a publicat o fotografie cu Melania Trump de pe vremea în care era tânără și poza în pictoriale pentru animite reviste.

Fotografia cu pricina a fost realizată în 1995 pentru revista Max, revistă care nu mai există în prezent. Prima Doamă a Americii a pozat nud la 25 de ani, inclusiv alături și de alte femei.

Melania Trump, de la top model sloven la primă doamnă a Statelor Unite ale Americii

În urmă cu câteva luni, Melania Trump a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. După o carieră îndelungată în modă, ca topmodel şi creatoare de bijuterii, din ianuarie 2017 este prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Melania s-a născut în Novo Mesto, sud-estul Sloveniei, într-o familie săracă, tatăl ei fiind vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă, Melania visa să ajungă să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns în statul New York.

În anul 1992, aceasta a început studiile la arhitectura şi design la Universitatea din Ljubljana când revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Câștigătoarele de pe primele trei locuri au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.