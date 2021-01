Care a fost prima mașină a lui Ion Țiriac: „Am fost aproape să mă sinucid"

Ion Țiriac (81 de ani) este cunoscut pentru activitatea sa în business, în sport, dar și prin intermediul colecției impresionante de mașini. Omul de afaceri a dezvăluit într-un interviu care a fost primul său autoturism.

„O Skoda Octavia. Chiar în ziua în care mi-am cumpărat-o, poarta Institutului de Cultură și Educație Fizică, actualul ANEFS, s-a închis exact peste portiera mea din dreapta.

Omul de la intrare m-a salutat și a uitat de poartă. N-am putut să mă sinucid, dar am fost pe aproape. Înainte avusesem o motocicletă. Asta se întâmpla pe la începutul anilor '60", a povestit Ion Țiriac pentru GSP.

Ion Țiriac este cel mai mare colecționar de mașini din Europa, cu peste 420 de automobile clasice și de lux. Printre acestea se numără un Rolls Royce Phantom IV, care a aparținut sultanului Aga Khan, un Rolls Royce Phantom V roz, care a aparținut lui Elton John, un Aston Martin identic cu cel condus de către James Bond în filmul din 1987, „The Living Daylights", cu Timothy Dalton în rolul principal.

Ce avere are Ion Țiriac

Ion Țiriac este al doilea în topul celor mai bogați români, după frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman. Fostul tenismen are afaceri în imobiliare, auto, sport și energie.

Celebrul om de afaceri are o avere estimată la 2 miliarde de euro.

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor", a povestit Ion Țiriac într-un interviu pentru Ovidiu Ioanițoaia.