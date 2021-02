Care au fost iubiții Deliei Matache. Acum este căsătorită cu Răzvan Munteanu

Delia este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute cântărețe din România. Solista are o relație cu Răzvan Munteanu de peste 10 ani, însă puțini stiu ce relații a mai avut aceasta înainte de a îl cunoaște pe Răzvan.

Delia și-a făcut debutul în muzică pe când avea 17 ani. Alături de Nicolae Marin, au înfințat trupa N&D, care în 1999, iar piesa ’’Vino Înapoi” se bucură și astăzi de succes. În 2003, a ales să părăsească trupa N&D și asta pentru că își dorea o carieră solo.

Ce relații a avut Delia Matache

Una dintre relațiile Deliei Matache a fost omul de afaceri Florin Moldoveanu. Cei doi s-au cunoscut în anul 2003 după ce Delia părăsise trupa N&D.

Cântăreața a avut o relație și cu fiul fostului antrenor al naționalei, Anghel Iordănescu, Edi, cu care a fost împreună 2 ani, din 2004 până în 2006, potrivit ciao.ro.

Un alt bărbat din viața Deliei a fost cântărețul Matteo, cu care a fost împreună timp de 2 ani, având și o colaborare pe plan profesional. Cei doi s-au despărțit 2008. Astăzi Delia este căsătorită cu Răzvan Munteanu.

Artista spune că Răzvan Munteanu a făcut primul pas. Răzvan Munteanu și Delia Matache s-au cunoscut în 2010, iar în 2012 s-au căsătorit.

„Secretul unei căsnicii de durată: comunicarea, chimia, dragostea. Nu sunt geloasă", a declarat Delia, potrivit Impact.ro.

În 2016, într-un interviu pentru ziarul Adevărul, Răzvan Munteanu a vorbit și despre iubirea lui cu Delia.

"Totul are legătură cu muzica. Ea venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta. Aici vine şi tranziţia şi din zona de partener de viaţă către partener din activitatea profesională. Aşa am încurajat-o să îşi realizeze, ca în orice business, o organizaţie bună. Aşa am început să mă implic în această organizaţie din ce în ce mai mult", spunea Răzvan atunci.

Cei doi s-au cunoscut într-un club din Centru Vechi, acolo unde acesta era impresar.

„Venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am și cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să își formeze o echipă și, ușor-ușor, am început și eu să mă implic în echipa asta”, a povestit Răzvan Munteanu.