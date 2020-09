Care este relația dintre Adda și soacra ei: „Nu am fost cele mai bune prietene”

În poporul român există un mit care spune că de cele mai multe ori soacra nu se înțelege bine cu nora. La fel au stat lucrurile și în cazul faimoasei câtrărețe Adda. Asta, la început, pentru că odată cu trecerea timpului, relația dintre cele două s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură. Vedeta a povestit cu lux de amănunte cum a reușit să o îmbuneze pe mama partenerului ei de viață.

Cum a reușit cântăreața Adda să îi intre în grații soacrei ei?

Cântăreața Adda și Cătălin au fost unul dintre cele mai controversate cuplurui din show-ul Asia Express. Cei doi au făcut echipă bună împreună, însă certurile dese din timpul filmărilor nu au putut trece neobservate. Cert este că pe cât de mult se ciondăneau în timpul emisiunii, pe atât de mult se iubesc în viața de zi cu zi.

Adda și soțul ei, Cătălin, s-au căsătorit în 2016 și au împreună un băiețel, pe nume Alex, în vârstă de 4 ani. Povestea lor de dragoste a început într-un mod indeit, când se aflau la mare.

„Ne-am întâlnit la mare, întâmplător. Eu eram cu o prietenă, el era într-o gaşcă. Ei se cunoşteau. Înainte am fost singură în Bucureşti şi îmi era greu. După ce am reuşit în muzică, eram fericită pe de-o parte, dar când ajungeam acasă ruptă după o zi plină, era goală casa, frigiderul gol, patul gol şi începeam să plâng din alte motive. De aia am şi făcut piesa „Sunt bine”, că am zis acolo, „dacă mă întrebi ce fac, îţi spun că sunt bine”, dar nu e nimeni lângă mine. Şi când n-am mai pus presiune pe mine, încercând să nu mai fiu singură, s-a întâmplat. A apărut el şi e bine”, a dezvăluit Adda, potrivit revistei Tango.

De-a lungul timpului, Adda a fost catalogată drept o fire certăreață, după comportamentul pe care l-a afișat în cadrul emisiunii „Asia Express". Prin urmare, foarte multă lume s-a întrebat cum o suportă soacra ei. Cu toate că oamenii și-au dat cu părerea cum că relația celor două ar fi una cu scântei, solista i-a luat pe toți prin surprindere în momentul în care a afirmat că, de fapt, se înțelege foarte bine cu mama partenerului ei de viață.

Secretul Addei pentru o relație bună cu soacra

Motivul pentru care au apărut neînțelegeri între Adda și soacra ei este de-a dreptul uimitor. Cântăreața afirmă că se aseamnănă ca două picături de apă cu mama lui Cătălin. Temperamentul lor este unul identic.

„La început, nu pot să zic că am fost cele mai bune prietene, pentru că suntem identice. Aceeaşi zodie. Acelaşi temperament. Copie la indigo. Amândouă cu gura mare. Acum ne înțelegem foarte bine. Suntem sensibile şi ne atinge orice. Da! A râs, pentru că ştie că aşa suntem noi. De multe ori, când ne mai contrăm, ne zice „Asia Express continuă.”, a mărturisit artista în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate revistei VIVA.

Frumoasa blondină a povestit că a trecut prin numeroase momente grele de-a lungul vieții, însă muzica a ajutat-o să treacă cu bine peste toate cumpenele.

„Au fost foarte multe momente grele, însă, de fiecare dată, Universul a lucrat şi s-a întâmplat ceva neaşteptat, care m-a ajutat să depăşesc situațiile. Muzica m-a ajutat mereu. Iar acum familia e cea mai puternică motivație.”, a adăugat Adda.