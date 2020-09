Care este starea Adelinei Pestrițu, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19

Adelina Pestritu a fost confirmată cu noul coronavirus, după ce a intrat în contact cu o persoană pozitivă. Vedeta a povestit fanilor cum s-a întâmplat totul.

Adelina Pestrițu, diagnosticată cu COVID-19

Aflată în parcarea unui spital, așteptând internarea, Adelina a mărturisit că primele simptome apărute au fost pierderea gustului și a mirosului.

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată.

Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent.

Nu am știut că persoana respectivă este infectată cu Covid. Eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Starea mea de sănătate este deocamdată bună. Asta e. Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Vreau să va mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei dar am încredere că totul va fi bine”, a transmis fanilor Adelina Pestrițu, cu lacrimi în ochi

După postarea videoclipului, vedeta a mai încărcat o poză pe internet, cu un mesaj optimist.

„Nu-mi place situația, dar așa e în viață. Oricât te fereșți de ceva, ti se poate întâmpla. Virusul nu iartă pe nimeni, se pare. Sunt aici, chiar dacă mai puțin activă, dar simt că vor veni și zile mai bune".

Care este starea Adelinei Pestrițu

După internarea în spital, vedeta le-a mulţumit fanilor pentru mesajele de încurajare și le-a povestit mai în detaliu prin ce a trecut:

„Dragii mei, știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață, trecem prin toate, le ducem pe toate, ne mobilizăm și avem grijă, încât să rămânem sănătoși indiferent de încercările vieții.

Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc, am pus totul pe baza faptului că muncesc foarte mult și că poate căldura de afară m-a făcut să mă simt așa, dar ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult și am luat decizia să mă testez. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, nu a fost o senzație pe care am avut-o gust, totul s-a întâmplat treptat.

Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și mi-am dat seama că începe să dispară gustul treptat, am mirosit cel mai puternic parfum din baie și mi-am dat seama că mirosul își face dispariția.”, a spus Adelina Pestrițu.

De la cine s-a infectat vedeta de coronavirus

Cel de la care a luat virusul este chiar un prieten la care vedeta locuieşte în această perioadă, deoarece noua sa casă este în renovare.

„Am aflat că şi prietenul cu care m-am văzut zilele trecute este şi el confirmat covid, este asimpomatic, nu ştia că îl are. Şi-a făcut un test pur şi simplu pt că trebuia să plece în vacanţă", a mai povestit vedeta, precizând că va fi externată şi va merge să se izoleze într-un loc sigur, unde va fi monitorizată până ce se va vindeca.