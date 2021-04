Care este starea de sanatate a lui Titi Aur, internat cu Covid-19

Pilotul Titi Aur se află internat în spital, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. El a fost internat pe 1 aprilie, într-un spital din Bârlad, după ce starea lui s-a agravat. În prezent, Titi Aur se simte mai bine și este recunoscător echipei medicale.

"Multumesc Dr. Tacu Oleg si echipei medicale de la spitalul din Barlad care a reusit sa ma faca invingator in lupta cu virusul. Mult succes in continuare!”, a scris Titi Aur, astăzi, pe Facebook.

Titi Aur, declarații de pe patul de spital

”Eram cu două surse de oxigen, cu mult peste 20 l, am ajuns și la 28 l oxigen pe minut și nu aveam aer. Îți spun sincer, senzaţia este traumatizantă, am trecut prin multe în viaţă, am avut de gestionat multe situații limită, dar acum a fost, de departe, cea mai traumatizantă situaţie. Am avut parte de o echipă minunată de medici la Bârlad, dar a contat foarte mult și șansa. Medicul mi-a spus că am avut o formă gravă, galopantă, fulminantă chiar, am venit cu 30% plămân afectat şi am ajuns până la 45 %” (...)Am avut o perioadă de 8 zile în care nu puteam să respir nici o secundă fără mască”, a spus Titi Aur, la Pro Tv.

„Nu mai transmiteţi acea minciună că nu există COVID”

Cunoscutul pilot de raliuri a transmis un mesaj celor care nu cred în existenţa acestui virus. Pilotul spune că nu înţelege cum a reuşit să se infecteze, pentru că a purtat mereu mască şi a respectat toate restricţiile.

”Ştiam despre COVID-19, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut faţa de un an de zile. De la 28 martie până pe 1 aprilie am avut un fel de gripă. Am zis că ăsta-i Covidul si o să scap. Pe 1 aprilie, când am avut prima senzaţie de lipsă de oxigen, ajunsesem cu 30 la sută plămân afectat. Eram sufocat, veneam cu saturaţia sub 70 la sută. Este traumatizant. Ştiam despre COVID-19, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut faţa de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez. Vreau să transmit pentru cei care demonstrează, fraţilor, nu mai transmiteţi acea minciună că nu există Covid. Deveniţi autorii morali ai unor tragedii. Transmiteţi un mesaj eronat. Există COVID-19 şi este foarte adevărat!”, a mai spus Titi Aur, în emisiunea ”La Măruţă”, de la Pro TV, conform click.ro