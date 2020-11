Carmen Grebenișan și iubitul ei au fost confirmați cu noul coronavirus. „Mă doare capul foarte tare și mă ustură pielea”

Fosta concurentă de la Asia Express, Carmen Grebenișan și partenerul ei de viață, Alex Militaru, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Vedeta a postat un mesaj pe contul ei de socializare, în care a dezvăluit cu ce simptome se confruntă și care este starea ei acum.



Carmen Grebenișan și iubitul ei au fost depistați pozitiv cu SARS-CoV-2

Carmen Grebenișan și Alex Militaru formează un cuplu de aproape un an, iar acum cei doi trec prin momente difile din cauză că au fost contagiați cu virusul Covid-19.

Anunțul a fost făcut chiar de Carmen, care a anunțat pe una dintre rețelele de socializare că a fost infectată cu noul coronavirus. Din fericire, fosta concurentă de la Asia Express și iubitul ei nu au dezvoltat o formă gravă a virusului, însă vor sta izolați la domiciliu timp de două săptămâni.

„Noi suntem pozitivi, am aflat asta miercuri și suntem norocoși că nu avem simptome mai deloc, doar două zile ne-a durut capul, nu ne curge nasul nu tușim. Mă rog, eu nu tușesc, Alex tușește de obicei!”, spune Carmen.

Mai mult decât atât, Carmen Grebenișan a anunțat că și-a pierdut mirosul. Cu toate acestea, influencerița este optimistă că se va vindeca în scurt timp.

„Mi-am pierdut mirosul cu nara dreaptă. Da, nara dreaptă nu mai funcționează, doar stânga, asta e ciudat!ACCIDENT CUMPLIT, în România! A MURIT. Polițiștilor NU le-a venit să creadă când a văzut CINE se afla în mașină

Dar îmi doresc să nu se agraveze prea mult, nu știu, eu sunt, de obicei, agitată de fel, sunt foarte pozitivă, fac mișto de orice, fac caterincă. Oricum n-am cum să schimb situația asta, nu? Vedem ce o fi!”, a mai scris Carmen pe contul ei de Instagram, conform Libertatea.

Carmen și-a anunțat fanii înainte de a face testul

Sinceră cum o știm deja cu toții, Carmen Grebenișan și-a anunțat fanii despre simptomele pe care le are înainte de a merge să facă testul PRC pentru depistarea infecției cu COVID-19. Frumoasa roșcată acuza dureri de cap și avea o senzație de temperatură, lucru care a trimis-o pe influnceriță să se testeze.

„De dimineață ne-am trezit cu niște simptome mai ciudățele așa că mergem să ne facem testul de COVID-19. (…) Nu știm sigur dacă este asta, dar, mă rog, simptomele sunt diverse. Pe mine mă doare capul foarte tare și mă ustură pielea corpului ca și cum urmează să am temperatură. Recunosc momentul ăsta. Momentan nu am temperatură. Alex are o temperatură mai ridicată decât a mea, dar nu poate fi considerată temperatură. Pe el îl dor toate. Nu se simte prea bine. Acum să vedem. Poate este și gândul ăsta că noul coronavirus este peste tot și s-ar putea să-l ai. Poate ni se pare. Oricum ar fi, cel mai importat este să vă faceți testul cât mai repede dacă aveți și minimum de simptome’, a mărturisit Carmen înainte de a se testa pentru Covid-19.