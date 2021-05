Nuntă secretă, sâmbătă, în Marea Britanie. Premierul Boris Johnson și-a unit destinul cu logodnica sa, Carrie Symonds, în cadrul unei ceremonii extrem de restrânse.

Johnson, în vârstă de 56 de ani și Carrie Symonds, de 33 de ani, s-au căsătorit în celebra catedrala din Westminster, în faţa a cel mult 30 de prieteni şi a rude, potrivit news.sky.com.

O fotografie oficială din timpul evenimentului a fost publicată, îsnă internauții au comentat undetaliu: primul ministru nu a renunțat la freza sa celebră. "Putea măcar să se tundă", a răsunat pe Twitter.

He could have at least had a haircut...



Sky News: Boris Johnson and Carrie Symonds release wedding photo after marrying in secret ceremony.https://t.co/tvajWU9Tsm