Câștigătorul Chefi la Cuțite a ajuns de urgență la spital, din cauza unor probleme grave de sănătate. Ionuț Belei: Am rămas fără aer

Ionuț Belei, câștigătorul sezonului cu numărul 8 Chefi la Cuțite a avut parte de momente de cumpănă, imediat după marea finală. Tânărul bucătar se confruntă cu probleme gravave de sănătate și a efectuat și un test pentru COVID-19.

Belei a avut parte de clipe de glorie și bucuria vieții sale miercuri seara, când a aflat că este fericitul câștigător al sezonului 8 Chefi la Cuțite. La scurt timp după difuzarea show-ului culinar de la Antena 1, însă, tânărul bucătar a trăit drama vieții sale. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, din cauza unor probleme grave de sănătate.

Câștigătorul Chefi la Cuțite, de urgență la spital

Potrivit Viva.ro, Ionuț Belei a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din Capitală și a efectuat și un test COVID-19, al cărui rezultat a fost, din fericire, negativ.

„Dimineață când am vrut să mă reîntorc acasă, la Cluj, în aeroport am rămas fără aer. M-am speriat. Cei de la control au chemat medicii. Mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Este prima dată când am pățit așa ceva. Mi-au explicat medicii că din cauza stresului și lipsei de somn.

Vreau să știți că sunt bine acum. Mi-au făcut și testul COVID. Sunt negativ și mă bucur că nu am pățit nimic grav.

Fiind dimineață am băut o cafea. Am vrut să intru înauntru, am făcut controlul, dar doamna de la aeroport mă întreba dacă sunt ok. nu am vrut să mă panichez. Și după un minut când am trecut de vamă, m-am sprijinit de perete și atunci a chemat doamna salvarea. M-am speriat că nu am respirat bine. Și din cauza emoțiilor și a lipsei de somn. Vreau să le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine”, a declarat Ionuț Belei, la Antena Stars, potrivit sursei citate mai sus.

Ionuț Belei a fost acuzat că a trișat

După ce a ieșit învingător, în ediția de miercuri seara, Ionuț Belei a ajuns în mijlocul unor controverse, fiind acuzat că a trișat la show-ul culinar. La câteva ore după ce s-a anunțat învingătorul, fanii au reacționat dur, fiind constenați de victoria sa. Mulți dintre internauți sunt de părere că Roxana Blenche este cea care trebuia să plece acasă cu premiul cel mare:

”Se știa, deoarece părinții lui erau în platou, Merita Roxana”, a comentat o fană a emisiunii.

”Roxana merita să câștige. El e un arogant”, a scris o altă persoană.

”Câștigă cine are relații”, a fost concluzia unei tinere.