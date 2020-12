Câștigătorul Chefi la cuțite, acuzat că a trișat: „Nu el trebuia să câștige, ci Roxana! Câștigă cine are relații”

Ionuț Belei este câștigătorul celui de-al 8-lea sezon al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1. Tânărul a câștigat competiția sub îndrumarea lui Chef Sorin Bontea. La câteva ore după ce s-a anunțat învingătorul, fanii au reacționat dur, fiind constenați de victoria sa. Mulți dintre internauți sunt de părere că Roxana Blenche este cea care trebuia să plece acasă cu premiul cel mare.

Scandal de proporții după anunțarea marelui câștigător Chefi la Cuțite

Ionuț Belei se bucură de trofeul Chefi la Cuțite din sezonul cu numărul 8. După îndelungi probe și momente de tensiune și emoții, Belei a reușit să impresioneze juriul și pe cei trei chefi.

„Împreună am reușit! Fără voi nu aș fi reușit și vă mulțumesc că ați dat dovadă de bărbăție! Chiar dacă pe parcursul competiției ne-am mai arătat colții, în final am ajuns să muncim cot la cot și să dăm dovada de profesionalism! Vă doresc toate cele bune și spor la gătit!”, este mesajul lui Ionuț Belei după câștigarea sezonului cu numărul 8 Chefi la cuțite.

Tânărul bucătar a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro, bani pe care îi va investi, cel mai probabil, în visul lui de a deveni un chef bucătar și mai bun.

Dacă părinții săi sunt mândri de reușita lui Ionuț Belei, cei din mediul online comentează dur anunțarea câștigătorului, ba chiar fac acuzații dure despre cum s-a desfășurat concursul. Multe guri rele susțin că Roxana Blenche este cea care ar fi trebuit să câștige marele premiu de la Chefi la cuțite, acuzându-l pe Ionuț că ar fi câștigat premiul cel mare prin relații.

”Se știa, deoarece părinții lui erau în platou, Merita Roxana”, a comentat o fană a emisiunii.

"Felicitări Ionuț, dar eu mă așteptam ca Blenche să câștige", a spus altcineva.

”Roxana merita să câștige. El e un arogant”, a scris o altă persoană.

”Câștigă cine are relații”, a fost concluzia unei tinere.

Cine este Ionuț Belei

Primul contact pe care Ionuț Belei l-a avut cu bucătăria a fost în Germania, în vremea în care a lucrat ca ospătar , apoi la spalat de vase, în restaurantul unde era angajat fratele său, scrie Haihuiin2.ro.

La vârsta de 19 ani, Belei a plecat în Germania, dorind să lucreze în construcții, dar a fost dezamăgit de condițiile oribile pentru muncitori. Momentul l-ar fi dărâmat la acea vreme așa că în ajutor i-a venit fratele său, care l-a angajat în restaurantul în care el deja lucra. Inițial, Ionuț a lucrat ca ospătar, dar necunoscând limba germană, a ajuns într-un final la spălat de vase.

„Mă numesc Ionuț Georgel Belei, am 26 de ani și sunt bucătar. Vin din Județul Suceava, sunt din Gură Humorului. Locuiesc în Germania de cinci ani, acum e al șaselea. Sunt bucătar la restaurant. E greu când ești departe de casă... Nimeni nu te ajută. (...) La Chefi la Cuțite am vrut să particip de multă vreme. Trebuia să merg în construcții, eu am diplomă de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri.

M-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea. L-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez că ospătar, am decis să lucrez cât mai stau în Germania”, a precizat Ionuț, la momentul preselecțiilor, potrivit sursei anterior citate.