Cătălin Scărlătescu a povestit cum a slăbit 50 de kilograme. Celebrul chef a dezvăluit secretele care l-au ajutat să piardă în greutate

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunscuți chefi din România, dar și una dintre cele mai îndrăgite prezențe din emisiunea Chefi la Cuțite. Juratul de la Antena 1 a surprins pe toată lumea când a reușit să slăbească. Cătălin a dat jos 50 de kilograme cu ajutorul unui regim pe care l-a urmat cu strictețe în fiecare moment.

Pentru că din ce în ce mai multe persoane au fost curioase cum a reușit Scărlătescu să dea jos câteva kilograme. Potrivit Cancan.ro, la un moment dat, Scărlătescu ajunsese să cântărească 120 de kilograme. Cu ambiție și o dietă bazată pe salate, juratul de la Chefi la Cuțite a reușit să slătească.

Dieta lui Cătălin Scărlătescu. Cum a reușit să slăbească

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde (...) Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a povestit Cătălin, potrivit sursei citate mai sus.

Sportul și-a făcut loc în viața lui Scărlătescu

Totodată, pe lângă dietă Cătălin a mai povestit că s-a apucat și de sport.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport", a mărturisit juratul de la Chefi la Cuțite pentru Cancan.ro.