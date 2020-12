Cătălin Scărlătescu și-a făcut operație estetică. Noul look al juratului de la ”Chefi la cuțite” (FOTO)

Chef Cătălin Scărlătescu și-a făcut recent o operație estetică. Este vorba despre o blefaroplastie, adică îndepărtarea excesului de piele din jurul ochilor. El pare să continue astfel transformarea pe care a început-o acum trei ani, când a slăbit aproape 50 de kilograme. Juratului de la ”Chefi la cuțite” și-a rezolvat astfel problemele de sănătate și, se pare, vrea și un look mai proaspăt.

Cătălin Scărlătescu și-a făcut operație estetică

Click! notează că Scărlătescu era deranjat de lascitatea pleoapei superioare, iar un specialist i-a recomandat o operație de blefaroplastie.

Procedura a durat o oră, timp în care, sub anestezie locală, chefului i s-a îndepărtat cu ajutorul bisturiului pielea în exces. Într-o săptămână, el s-a și vindecat.

O astfel de intervenție costă aproximativ 1.000 de euro, mai precizează sursa citată.

Cum a slăbit Scărlătescu aproape 50 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu a avut serioase probleme de sănătate după ce a ajuns să cântărească 130 de kilograme. El a povestit că a slăbit de nevoie, căci se simțea rău, a făcut-o sănătos, iar de atunci „am întinerit cu vreo 30 de ani”.

„Aveam glicemia 295 și mă duceam spre cimitir. Acuma am luat-o spre club. Eram obligat să slăbesc. Asta ca să pot să mai gătesc în viața asta. Mănânc absolut orice, dar cantități foarte mici. Până acum nu încăpeam în haine. Acum, mai nou, încap în haine. Eu am mai slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit, pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea… Sunt mai ușor cu 48 de kilograme, am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport. Am întinerit”, a susținut în trecut Scărlătescu.

Ionuț Belei a câștigat sezonul 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”

Miercuri a fost difuzată finala emisiunii-concurs ”Chefi la Cuțite”, în care Scărlătescu e unul dintre jurați, alături de chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu.

Al optulea sezon a fost câștigat de Ionuț Belei, din echipa lui Bontea. Premiul e de 30.000 de euro.

Nu toată lumea a fost încântată de acest rezultat, unii dintre fanii emisiunii susținând că Roxana Blenche merita să câștige. O reacție acidă a avut și Maria Șandru, cealaltă finalistă a competiției: „Ionuț a fost mai bun astăzi și a meritat-o. Dar nu și-a meritat-o cu ultima farfurie. La desert, același desert pe care l-a tot prezentat întruna. Deci nu a făcut nimic nou. Dar asta e. Chefii nu știu, jurații nu știu cine e, cum e și na… Felicitări, ce să zic...”.