Câte operații estetice are, de fapt, iubita lui Speak. Cum arăta Ștefania înainte de intervențiile chirurgicale

Libelula, pe numele ei, Ștefania, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul autohton, fără doar și poate. Și așa cum era de așteptat, iubita lui Speak a fost în-trun fel ajutată și de medicul estetician pentru a arăta atât de bine încât să întoarcă privirea oricărui bărbat atunci când iese în oraș. Ce operații estetice are focoasa brunetă și cum arăta înainte să își facă intervenții chirurgicale?

Despre Ștefania, iubita lui Speak, și operațiile estetice pe care și le-a făcut s-au scris numeroase articole. Acum a ieșit însă la iveală numărul lor, dar și sumele exorbitante pe care le-a plătit pentru a se transforma.

S-a aflat totul: Câte operații estetice are ”Libelula” lui Speak, de fapt

Deși are doar 23 de ani, Ștefania a trecut deja de câteva ori pe la medicul estetician. De-a lungul timpului, vedeta și-a mărit sânii, și-a făcut o intervenție non invazină la nivelul nasului și și-a pus fațete dentare. Cât despre buze, iubita lui Speak a intervenit și acolo, unde și-a băgat acid hialuronic. Libelula are aproape în permanență extensii cu care își alungește trăsăturile feței. Ștefania știe cum să-și pună trupul bine sculptat în evidență. Formele sale apetisante crează fantezii bărbaților și invidie în rândul femeilor care sunt geloase pe aspectul ei fizic.

Cine este Cristina Ștefania

Iubita lui Speak a devenit peste noapte celebră, în cadrul show-ului Asia Express, însă puțini știu cine este bruneta care a reușit să-l cucerească atât pe cântăreț, cât şi pe fanii show-ului de televiziune.

Originală din Galați, debutul său l-a avut ca dansatoare într-unul dintre videoclipurile logodnicului său. De unde a căpătat și porecla de ”Libelula lui Speak„. Are o relație de mai bine de 3 ani cu îndrăgitul artist. Cei doi obișnuiesc să facă o mulțime de vloguri împreună și au reușit să cucerească fanii cu sinceritatea de care au dat dovată. Momentele lor de vulnerabilitate i-a urcat în topul celor mai apreciate cupluri din România.

După participarea la „Asia Express”, iubita lui Speak a intrat la sufletele românilor datorită modului în care s-a purtat în competiție. Astfel că la scurt timp după difuzarea filmărilor de pe „Drumul Comorilor”, Ștefania a devenit cel mai urmărit influencer din România.

Aventura Asia Express de la Antena 1 va rămâne o experință unică atât pentru Speak și iubita sa, Ștefania, cât şi pentru fanii lor. Tânăra din Galaţi a fost cerută în căsătorie în urmă cu doar câteva ediții ale show-ului, devenind astfel logodnica lui Speak.

Ștefania este singură la părinți, dar mereu a avut parte de susținerea lor și i-au oferit tot ce a fost nevoie pentru a se vedea așa cum își dorește.

”Sunt singură la părinți, deoarece eram foarte posesivă cu părinții mei. Dorința de a fi singură la părinți îmi aparține, iar ei au respectat asta”, a declarat bruneta, în urmă cu ceva timp, conform Capital.ro.