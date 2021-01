Câte soții a avut Florin Piersic. Actorul a fost considerat mult timp un adevărat Don Juan al României

Numele lui Florin Piersic îi este cunoscut oricărui român, iar talentul său incontestabil a cucerit, de-a lungul timpului, inimile tuturor spectatorilor care l-au văzut, măcar o dată pe scenă. Așa cum a furat inimile publicului, Florin Piersic s-a bucurat și de un succes incontestabil în rândul femeilor. A avut trei soții și o relație plină de pasiune cu una dintre cele mai frumoase cântărețe din România. Uneori, chiar el a recunoscut că a mai călcat strâmb în timpul mariajelor, iar în tinerețe era considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați, numir chiar un Don Juan al României.

Soțiile lui Florin Piersic

Piersic s-a însurat de trei ori, prim dată mergând la altar alături de Tatiana Iekel în 1962. Ultimul mariaj a început în 1993 și a fost categoric cel mai longeviv, Florin fiind în continuare însurat cu Anna Torok.

Tatiana Iekel – căsătoriți din 1962 până în 1974

În 1962 Florin Piersic mergea pentru prima dată la altar, alături de Tatiana Iekel. Actriță la teatrul Mic, Tatiana i-a dăruit și primul fiu, pe cel care le-a moștenit talentul, Florin Piersic Junior. După o căsnicie cu năbădăi, de 14 ani, ea a fost cea care și-a dorit divorțul de celebrul actor.

Actrița Tatiana Iekel a susținut adesea că Florin Piersic nu a fost bărbatul unei singure femei și că se îndrăgostea adesea de toate colegele de breaslă alături de care juca.

Anna Szeles – căsătoriți din 1975 până în 1985

La un an de la divorțul de prima soție, Florin Piersic o cunoaște pe cea de-a doua. Întâlnirea dintre actor și Anna Szeles ar fi avut loc într-un autobuz, iar apoi cei doi ar fi păstrat legătura, până când s-au căsătorit în 1975.

A fost un mariaj care a ținut nici mai mult și nici mai puțin de 10 ani, iar din povestea lor de iubire a rezultat cel de-al doilea fiu al actorului, Daniel Piersic, în vârstă acum de 45 de ani. Anna a susținut în mai multe rânduri că celebrul ei soț i-ar fi fost infidel, motiv pentru care au decis să se și separe. Femeia s-a retras ulterior în Ungaria, alături de fiul ei.

Anna Torok – căsătoriți în 1993

În 1993 celebrul actor pare că și-ar fi găsit și ultima iubire. Pe Anna Torok, Piersic ar fi cunoscut-o în avion, în anul 1986. Anna Torok a apărut rar în public și a preferat să ducă o viață discretă alături de celebrul actor.

„Am o cabană aproape de Cluj, unde mă retrag adesea alături de soţia mea, căreia îi face mare plăcere să se ocupe de flori şi care a transformat curtea cabanei într-o grădină extraordinară”, a declarat Piersic în trecut, potrivit Playtech.ro.

Iubitele celebre ale lui Florin Piersic

Florin Piersic a avut și numeroase iubite și relații în afara căsniciilor. Una dintre cele mai cunoscute aveturi rămâne cea cu Anglea Similea, pe care însuși actorul a numit-o „un amor nebun”.

Povestea de iubire dintre Florin Piersic și Angela Similea

Idila dintre Florin Piersic și Angela Simila a început în timpul mariajului său cu Anna Szele și al cântăreței cu olandezul Jan Hilgen.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere (...) Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a povestit actorul potrivit Viva.ro.