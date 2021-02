Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi

Zanni a devenit celebru după ce a concurat la emisiunea Chefi la cuțite de pe Antena 1. Acum, el este concurent la „Survivor România”.

Câți bani face Zanni din Youtube

În urma acestui show, notorietatea sa a crescut extrem de rapid, prin urmare și veniturile s-au mărit, în special cele de pe Youtube. Zanni are un canal de Youtube care a strâns extrem de mulți urmăritori în ultimele două luni de când este concurent la „Survivor România”.

Pe acest canal sunt uploadate 28 de clipuri video și are în total de 46.200 de abonați și 1,9 milioane de vizualizări. Contul a fost creat în urmă cu mai mulți ani, și anume, pe 19 iunie 2013. Mai mult de jumătate dintre abonați i-a strâns doar în ultima lună, reușind să strângă peste 1 milion de vizualizări la clipurile sale.

În luna decembrie, Zanni a obținut, conform platformei socialblade.com, doar 5.700 de noi abonați.

În luna ianuarie, când a ajuns în Republica Dominicană pentru filmăriile emisiunii „Survivor România”, contul lui Zanni a crescut la 18.500 de noi abonați, iar numărul lor este într-o continuă creștere de atunci.

La acest număr de abonați, artistul ar câștiga în jur de 2.500-3.000 de euro pe lună, bani încasați din youtube, scrie wowbiz.ro.

Câți abonați noi au avut Jador și Culiță Sterp pe Youtube în ultima lună

Spre deosebire de Zanni, canalul lui Culiță Sterp a scăzut în ultima lună, de la 28.000 de noi abonați pe care îi avea în luna decembrie, a ajuns la 18.000 de noi abonați în ianuarie.Cum arată astăzi singura fată născută şi crescută în zona contaminată de la Cernobîl. Fata a ajuns la 21 de ani

Tot pe creștere ca și Zanni a fost și Jador. Canalul lui a crescut la numărul de abonați în prima lună a acestui an, cu un număr de 9.000 de abonați noi, fața de luna precedentă.

Greutățile prin care a trecut Zanni

Zanni nu a avut o viață ușoară. Părinții l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Chiar el a povestit că a crescut în condiții greu de imaginat.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache, conform Kanal D.

Alex Velea este cel care l-a ajutat atunci când el a crescut. Zanni a povestit cum chiar el l-a cautat pe Velea, i-a trimis un mesaj și nici nu se aștepta ca Velea sa-i răspundă. Culmea, acesta l-a luat sub aripa lui, spunând că are un potențial talent.