Câți bani au primit gimnastele din România pentru a se filma dezbrăcate, în scandalul secolului în sportul de la noi

Trei foste mari gimnaste ale României, care au urcat pe podiumurile europene, mondiale și olimpice, au fost în centrul unui scandal în anul 2002, după ce au acceptat să apară într-un film erotic și au pozat goale pentru o publicație de specializate japoneză. În urma acțiunilor marilor sportive, s-a lăsat cu sancțiuni din partea Federației Române de Gimnastică, relatează Impact.ro.

Gimnaste românce, nud într-o revistă japoneză. „Am fost păcălite”

Fostele gimnaste Lavinia Miloșovici, Claudia Presecan și Corina Ungureanu, care au făcut parte din lotul olimpic al României, au fost protagonistele unor imagini compromițătoare, filmate chiar într-o sală de gimnastică. Fotografiile au ajuns pe internet și a stârnit, la vremea aceea, mari controverse în rândul oamenilor, împărțind opinia publică în două.

Scenele demne de filme porno au fost filmate chiar într-o sală de sport, fapt care i-a deranjat enorm pe reprezentanții Federației Române de Gimnastică. Sportivele pentru care nu demult cânta imnul au fost sancționate la vremea respectivă cu interdicția de a mai reprezenta România timp de cinci ani în calitate de oficiali ai FRG (arbitru, antrenor federal sau observator).

Fotografiile au fost realizate în Japonia, acolo fostele campioane olimpice au ajuns după ce, inițial, au negociat la sânge și au semnat contractele de exclusivitate în țara noastră. Cel mai probabil, fostele sportive nu se așteptau să se ajungă atât de departe.

„Se poate spune că am fost păcălite", a declarat în urmă cu ceva timp Corina Ungureanu, care ocupă acum funcția de antrenor la CS Petrolul Ploiești.

„Am crezut că dacă suntem trei, nu o să cădem în capcană. Am avut încredere oarba în persoana din România, translatorul, el știind că noi nu vom fi niciodată de acord cu așa ceva. Aici, în România ni s-au spus alte lucruri. Trebuia să mergem în Japonia să facem o reclamă la o companie anume de căi ferate. Ceea ce trebuia să facem erau niște elemente artistice în sala de gimnastică, din care să se vadă umbra noastră. Am semnat acele hârtii. În momentul în care am filmat era lumină, dar ei ne-au spus că se vor vedea doar umbrele noastre. Am filmat cu nervi. La început aveam tricouri și apoi ne spuneau altceva. Nouă ne traducea translatorul, nu îi pot învinovăți pe japonezi. Ei ne spuneau că filmează și apoi vor alege ei câteva cadre. Acele trei săptămâni de filmări în Japonia au fost mai grele decât orice antrenament al meu”, a mai spus Corina Ungureanu.

Ce sume de bani au primit gimnastele din România pentru a se lăsa fotografiate în pielea goală

Scandalul petrecut cu 18 ani în urmă le-a marcat tare pe gimnastele Lavinia Miloșovici, Claudia Presecan și Corina Ungureanu. La vremea respectivă, cele trei femei au trăit clipe de care nu vor să-și aducă aminte. Marile sportive au ajuns într-o ipostază pe care nu și-au imaginat-o vreodată. De rușine, nici nu voiau să mai revină în țară.

„Trebuiau să fie două filmări scurte și au ieșit două DVD-uri. Sunt două filme pe care nu le-am văzut niciodată. Când am văzut, de fapt, ce o să iasă pe piață, noi n-am mai vrut să ne întoarcem în România. Am zis că ce o să zică românii. Am fost prinse în naivitatea noastră. A trebuit să ne asumăm prostia și să mergem mai departe. A fost un capitol pe care Lavinia si Claudia au dorit să-l uite, să și-l șteargă din memorie. Noi ne-am condamnat pe noi că am fost oarbe. Acolo nu am avut contractele la noi și, ulterior, am aflat că dacă doream puteam să refuzăm să pozăm cum ne zic. La întorcerea în țară am vorbit cu un avocat, care ne-a zis că cedasem tot și nu mai era nimic de făcut”, a mai dezvăluit Corina Ungureanu, în urmă cu mai mulți ani, la emisiunea „Dincolo de aparențe”.

Pentru imaginile realizate în Japonia fiecare gimnastă ar fi încasat 40.000 de dolari.