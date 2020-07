Câți bani trebuie să plătești dacă vrei să îți cânte Jador la nuntă sau la botez

Jador este unul dintre artiștii momentului. Alături de alți cântăreți celebrii de la noi, tânărul strânge milioane de vizualizări pe YouTube și ține primele locuri în trending. Preferat mai mult de categoria tânără de public, fostul concurent de la „Puterea dragostei” are deja un nume sonor în industria muzicală.

Remus Ionuț Dumitrache, pe numele său real, combină bine muzica de petrecere și muzica ușoară, iar cifrele de pe YouTube ar face indivios aproape pe oricine. După hitul „Dau moda”, alături de Lino Golden, Jador a scros și „Arde-mă baby”, alături de Alex Velea, iar lista colaborărilor poate continua. Fiind însă un nume sonor în industrie, Jador cere și sume fabuloase pentru concerte private la petreceri, nunți sau botezuri.

Cât trebuie să plătești dacă vrei să îți cânte Jador la nuntă

După ce le-a arătat fanilor că poate cânta mai multe genuri muzicale, nu doar manele, Jador a stârnit un adevărat fenomen în mediul online. Din ce în ce mai mulți artiști au ales să colaboreze, iar piesele alături de Jador au făcut milioane de vizualizări pe YouTube.

Piese alături de Lino Golden, Alex Velea, Costi și What`s Up au peste un milion de vizualizări pe celebra platformă. Spre exemplu, hitul „Ce n-aș da”, lansat la data de 17 iulie, alături de What`s Up are în mai puțin de o lună, peste 4 milioane de vizualizări și ocupă în prezent al doilea loc în trending pe YouTube.

Piesa „Jale”, lansată în colaborare cu Emilia, Jay Mali și Costi la începutul lunii iulie, are după aproximativ patru săptămâni peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Jador ține și concerte la evenimente private, precum nunți sau botezuri, iar recent au ieșit la iveală și sumele pe care artistul le percepte pentru o cântare. Potrivit celor de la Playtech, solistul Jador ar avea mai multe cântări decât alți artiști din breaslă, iar de multe ori ar fi chiar și cap de afiș la evenimentele la care participă greii muzicii de petrecere.

Pentru un concert privat, Jador ar încasa 2.000 de euro pentru o oră în care cântă, potrivit sursei citate anterior.

Jador și Mario Fresh, în mijlocul unui scandal pe litoral

Cei doi artiști au fost protagoniștii unor evenimente neplăcute în urmă cu câteva săptămâni, când ar fi fost atacați în parcarea unui club din Mamaia. Jaor și „ginerele” Andreei Esca au intrat într-o altercați cu un alt grup de turiși și s-ar fi bătut în parcarea din nordul stațiunii.

La acele momente, agresorii necunoscuți ar fi renunțat la conflict din cauza țipetelor Alexiei Eram, fiica Andreei Esca. Organele legii au sosit atunci la fața locului, însă ulterior cei doi artiști și-au retras plângerile.

„Eu și Mario suntem bine amândoi. S-a întâmplat din senin, oameni nebuni. Ajungi la mare să te distrezi și dai de așa ceva. E trist că oamenii sunt atât de răi în ziua de azi. Noi nu am deranjat pe nimeni. Suntem oameni ca toți ceilalți, avem viața noastră și ne distrăm și noi cum fac tinerii de vârsta noastră. Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu”, spunea la acea vreme Jador, pentru Cancan.ro.