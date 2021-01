Câți copii are Pavel Bartoș. Actorul român are o familie foarte frumoasă alături de Anca Bartoș

Pavel Bartoș se mândrește cu o familie frumoasă. Actorul se laudă cu fetele lui când are ocazia și vorbește foarte frumos despre familie. Anca, soția lui, a prezentat emisiunea ”Slab sau gras”, dar a fost și actriță apărând în filmul „Ho, ho, ho 2: O loterie de familie”(2012) și în serialul „La urgență”(2006).

Câți copii are Pavel Bartoș



Chiar dacă nu este ușor, acesta spune că abia așteaptă să ajungă acasă după o zi obositoare de muncă și să petreacă timp cu familia. Sofia (4 ani și jumătate), Rita (10 ani) și Eva (14 ani) îi fac zi de zi viața mai frumoasă, iar dacă apar probleme, soția îl sprijină întotdeauna.

„E greu să fii tată. Punct. Dar, în orice situaţie, condiţia principală e să-ţi iubeşti copilul. Şi, iarăşi, foarte important este să ai grijă să-ţi educi copilul, în spiritul celor şapte ani de acasă, să-i inocu­lezi bunul simţ, res­pec­tul, cinstea… În ceea ce priveşte faptul că sunt tată de fete…Cred că sunt un alintat al sorţii. Cu atât mai mult cu cât e clar că uneori lu­crurile ajung să mă depă­şeas­­­că şi salvarea îmi vine de la soţia mea, care în­tot­deauna găseşte rezolvarea pentru orice pro­blemă”, mai mărturisea Pavel Bartoș, într-un interviu acordat în trecut.

Împreună cu Anca, soția sa, au trei fete. Este vorba despre Eva, de 14 ani, Rita, de 10 ani, dar și mezina Sofia, de aproape 5 ani. Pentru că este mai mult plecat și își dedică foarte mult din timp emisiunii Românii au Talent, fie pentru alte proiecte, Anca este cea care se ocupa de treburile casei, dar și de creșterea copiilor, potrivit Click.ro.

Rita Bartoș



Rita are 10 ani și se pare că este talentată la pictat, după cum spunea tatăl ei.

''Fetele mele au o relaţie foarte bună cu muzica. În primul rând, iubesc muzica lui Smiley foarte mult, sunt îndrăgostite de ea. Cea mică, Sofia, cred că va fi artistă, pentru că dansează, cântă toată ziua. E şi fina lui Smiley şi e îndrăgostită de tot ceea reprezintă el. Când ne uităm la , în reluare, cântă dansează, nu suportă să spună nimeni vreun lucru despre naşul ei, Smiley. Îi ceartă pe toţi dacă zic ceva de rău. Ea cred că e artista familiei.

Ritei îi place foarte mult picteze, este o fire aristocratică. Iar Eva e mai pe logică, îi place foarte mult matematica. Pe Anca, soţia mea, toate au moştenit-o la minte şi la frumuseţe. Sunt cu capul pe umeri.”, a declarat Pavel Bartoş, potrivit agentia de presa mondena.

Mare atenție! Dacă vezi acest obiect în cabina de probă sau în toaleta publică pleacă urgent de acolo. Ce este, de fapt

Sursa foto: Facebook/ Pavel Bartoș



Eva Bartoș

Eva are 14 ani și îi place foarte mult matematica. Cât despre fumusețe, acesta spune că fetele au moștenit-o pe soția sa, Anca.

Sursa foto: Facebook/ Pavel Bartoș



Pavel și Anca Bartoș s-au căsătorit în 2003 și au reușit să-și întemeie o familie foarte frumoasă

"Eu am un mare noroc, unul enorm. E sotia mea, Anca. De fapt, sotia mea e cea mai mare calitate a mea. A stat mai tot timpul cu ele, pentru ca eu am fost plecat multa vreme, a stiut să le educe, a intretinut foarte frumos aceasta familie. Le tinem cu picioarele pe pamant, tocmai de asta n-am vrut scoala de fite, am vrut sa vada ca exista probleme, ca exista copii care au sau nu au ceea ce le trebuie. Nu au trait intr-un cocon. Le-am ferit de toate castingurile posibile. Acum le ofer optiuni. Le duc la pian, la dans, la inot. Cred ca pe la 15-16 ani vor sti ce drum isi doresc sa urmeze. E foarte important ca ele sa decida", marturisea prezentatorul intr-un interviu.