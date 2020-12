Catinca Roman, dezvăluiri despre Petre Roman: ”Pe Oana o mai atingea”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că celebrul Petre Roman nu a avut niciodată o relație apropiată cu fiica sa vitregă, Catinca Roman. De curând, aceasta a făcut dezvăluiri cu privire la violențele la care o supunea Petre Roman pe Oana.

Catinca Roman: ”Are o fire dificilă, e greu să te înțelegi cu el”

Creatoarea de modă susține că fostul premier al României este o fire foarte dificilă. După atâtția ani, relația dintre ce doi continuă să fie una dificilă, iar Catinca Roman susține că nu mai au „nici o legătură”.

”Eu cu Petre Roman nu am avut o legătură bună. Oricum, el are o fire dificilă, e greu să te înțelegi cu el. El nu vorbește nici cu fiica lui, Oana, ce să vorbească cu mine? Nu mai avem practic nici o legătură”, a declarat Catinca Roman, pentru playtech.ro.

Pe lângă explicația dată cu privire la motivul din cauza căruia nu a mai ținut legătura cu tatăl său vitreg, Catinca Roman a adus în discuție și violențele pe care le-a îndurat Oana Roman, din partea lui Petre Roman, agresiuni care au fost negate cu vehemență de fostul premier al României.

Oana Roman l-a acuzat în repetate rânduri pe Petre Roman că o mai altoia în copilărie, din fleacuri.

”Așa e, pe Oana o mai atingea, la mine nu a avut însă curaj să ridice mâna. Ar fi fost culmea. În schimb, eu am avut dintotdeauna o relație foarte bună cu tatăl meu natural”, a mărturisit creatoarea de modă.

”Eu îl am pe tata, care e în vârstă. La el am mers mai des”

Nici cu sora ei, Catinca nu are în ultima vreme o relație apropiată. Cele două nu s-au mai văzut de la debutul crizei sanitare, deși mama lor, Mioara Roman, locuiește împreună cu Oana și cu soțul acesteia, Marius Elisei:

”Cu Oana n-am prea vorbit. Am evitat să merg la ei pentru că mama are probleme de sănătate și nu am vrut să ducem virusul dintr-o parte în alta”, ne-a mai spus Catinca, în exclusivitate. De altfel, și pe fiica ei, Calina, a văzut-o doar de două ori într-o lună. În izolare, am stat singură, Calina, la fel, ne-am văzut de două ori, de la distanță. A fost cel mai greu moment. Eu îl am pe tata, care e în vârstă, are tratament de luat, i-am făcut cumpărături. La el am mers mai des”, a mai spus Catinca.