Ce a gătit Nadia Comăneci pentru masa de Crăciun: „Sunt specialitatea mea"

Nadia Comăneci (59 de ani), unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, petrece sărbătorile de iarnă în Statele Unite ale Americii, unde s-a stabilit alături de familie. De Crăciun, fosta gimnastă și-a încântat apropiații cu preparate culinare românești.

Felul principal de mâncare pentru masa de Crăciun în familia Nadiei Comăneci sunt sarmalele, preferatele marii campioane.

„Sărmăluțele în foi de viță sunt specialitatea mea. Am învățat de la mama să le prepar. La desert, Bart și Dylan au preferat îngheațată și fructe sau salată de fructe”, a dezvăluit Nadia Comăneci pentru ProSport.

Nadia Comăneci a petrecut ultimele luni la domiciliu. Ea așteaptă să se vaccineze împotriva COVID-19.

Ce avere are Nadia Comăneci



Nadia Comăneci s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 1989. Contractele de publicitate și afacerile au ajutat-o pe gimnasta retrasă din activitate să strângă o avere consistentă. În Oklahoma, America, Nadia a deschis împreună cu soțul ei o sală de gimnastică. De asemenea, fosta sportivă a făcut investiții și în București.

În plus, Nadia a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe posturi de televiziune, în calitate de comentator. „Zeița de la Montreal”, inclusă în memorialul International Gymnastics Hall of Fame, participă frecvent la diverse acțiuni sportive sau sociale.

Potrivit presei internaționale, Nadia Comăneci are o avere estimată la 25 de milioane de euro.

Nadia Comăneci, prietenă cu Arnold Schwarzenegger



Nadia Comăneci păstrează o relație apropiată cu starurile sportului românesc, Ilie Năstase și Ion Țiriac. De asemenea, românca ține legătura cu celebrul Arnold Schwarzenegger. Sala de fitness este locul în care Nadia și Arnold se întâlnesc de cele mai multe ori.

„Asta este relația noastră. Eu fac toată treaba și ea primește laudele. Eu lucrez atât de mult la aparatele de fitness și devin din ce în ce mai bătrân, iar ea din ce în ce mai tânără. Asta e problema aici. Mă bucur că te-am întâlnit”, a declarat Arnold într-un video încărcat de către Nadia Comăneci pe Instagram.