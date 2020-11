Ce avere are Dani Mocanu. Cu ce se ocupa acesta înainte să își lanseze cariera muzicală

Celebru pe Youtube pentru piesele cu mesaj controversat, cântărețul de manele Dani Mocanu a adunat o avere impresionantă din muzică. Cu toate acestea, puțini știu cu ce se ocupa artistul înainte de a porni pe calea muzicală.

Ce avere are Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu are doi bolizi de lux - un Porsche Panamera ce a costat în jur de 40.000 de euro și un BMW. De asemenea, acesta și-a construit și o vilă spectaculoasă într-un sat din Argeș.

Cu toate că duce o viață fără lipsuri, fiind mulțumit de ceea ce a realizat până la vârsta de 28 de ani, artistul vrea să-și dedice restul zilelor lui Dumnezeu. Dani Mocanu și-a anunțat fanii că renunță la muzică, fiind convins că fără ajutorul divinității nu ar fi ajuns nr.1 în trending pe Youtube.

„Aleg să pun stop pentru Dumnezeu. Consider că am ajuns la un punct în care e nevoie să fac și eu pentru el. Dacă Dumnezeu m-a luat de jos și m-a făcut forță, nu e normal ca eu să-i fac pe plac, să-i aduc jertfă?! Am 2,5 milioane de persoane care-mi urmăresc activitatea pe YouTube și o să mă străduiesc să conving măcar 10 persoane să-l urmeze pe Dumnezeu.

Am ales să pun stop și pe 7 ianuarie 2021 voi lansa ultimul meu proiect muzical. Până atunci mai am de lansat 5 proiecte muzicare, dar vor fi 5 proiecte de rang înalt. Voi cânta muzică duhovnicească și voi transmite mesaje pentru a aduce cât mai multe suflete către Dumnezeu. Am ales să pun stop acum ca să nu fie prea târziu”, a spus artistul.

Cu ce se ocupa Dani Mocanu înainte de cariera artistică

Puțini știu faptul că, înainte de a se lansa în muzică, Dani Mocanu a fost fotbalist, performând la câteva echipe cunoscute.

„Am fost capitan la varsta de 16 ani la Steaua, Steaua Bucuresti. Am jucat până la vârsta de 18 ani fotbal, pot să spun că am jucat la un nivel destul de mare. Am jucat si la FC Arges la noi, când era FC Arges la noi. Am jucat chiar si în Italia la Napoli, dar am ales calea artistică, poate așa a vrut Dumnezeu. Și în momentul când jucam fotbal, tot mai fredonam din când în când câte ceva”, a declarat Dani Mocanu intr-o emisiune TV.

„În ziua de azi, dacă dai de 2-3 lei, e la modă să îți iei arfe și să pozezi în mare smardoi sau cine știe ce mafiot. Orașele din România sunt pline, din păcate, de specimene de genul acesta… Eu am 27 de ani și am produs până la vârsta mea câteva milioane de euro singurel, pe barba mea, dar caracterul meu a rămas la fel ca atunci, când poate nu aveam bani nici măcar de o cola. (Cei ce mă cunosc pot confirma). Stați cu picioarele pe pământ, fraților!”, a mai mărturisit Dani Mocanu într-un interviu.

Perecheziții la locuința interpretului Dani Mocanu

Miercuri dimineață, poliţiştii argeşeni au descins la mai multe locaţii din Argeş şi Ilfov. Percheziţiile aflate în desfăşurare au legătură cu ultimul dosar în care este implicat manelistul Dani Mocanu. Oamenii legii au deschis un dosar care îl vizează pe cântăreț, după ce în mediul online a fost publicat un videoclip, în care apare și un leu.

Internauții au remarcat că animalul ar fi avut mai multe răni și în cele din urmă au făcut mai multe sesizări. În aceste momente au loc mai multe percheziții, una dintre ele este la locuința interpretului, o alta la locuința celui care a filmat acel videoclip și o a treia percheziție are loc la studiul în care a fost filmat videoclipul.

A fost deschis un dosar penal, din oficiu, pentru infracțiunile de rele tratamente și împotriva animalelor. Ulterior, interpretul de manele a scris pe conturile de social media că esit probleme mai grave în țara aceasta și nu înțelege cum de au fost polițiștii interesați de leul din videoclipul lui. Mai mult decât atât, Dani Mocanu a precizat că leul trăiește mai sănătos decât foarte mulți dintre cei care îl critică.