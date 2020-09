Ce avere are Smiley. Cântărețul și Gina Pistol au anunțat ieri că vor deveni părinți

Smiley este, de mulți ani, unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Acesta este un bărbat împlinit pe plan material, el având o avere uriașă, dar și în plan personal, după ce iubita lui, Gina Pistol a rămas însărcinată.

Câți bani câștigă Smiley

Pe lângă muzică, Smiley câștigă bani frumoși și din colaborările cu diferite companii, cât și din emisiuni.

Acesta ar fi primit 200.000 de euro doar pentru o campanie de reclamă la o companie care produce telefoane, scrie impact.ro, citat de tacataca.prosport.ro. Mai mult, o colaborare cu o firma care face chipsuri i-a adus alți 70.000 de euro.

Pe de altă parte, în postura de prezentator TV, Smiley are un contract de 100.000 de euro pe sezon la „Românii au talent”, iar la „Vocea României” primește 150.000.

Smiley a deschis, în 2006, casa de producție Hahaha Production, care s-a dovedit o investiție de mare succes. Din 2011 până în 2017, firma a făcut un profit total de 730.000 de euro, iar în 2018 de 820.000 de euro.

Smiley și Gina Pistol au declarat marți că vor deveni părinți

Gina Pistol a recunoscut oficial că este însărcinată și că împreună cu Smiley vor deveni părinți. Anunțul a fost făcut de vedeta TV pe pagina sa de Facebook.

„În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinataăpe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastra! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut ca totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni ! Este mult râs, mult plâns de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!”, a scris aceasta.

Totodată, Gina și Smiley doi au decis să răspundă într-un video la toate întrebările pe care le-au primit de-a lungul timpului despre relaţia lor şi despre sarcina Ginei.

„A inceput joaca! Suntem fericiti, ne simtim si mici, si mari, radem, dar si plangem de emotii, incepem sa ne conturam un Acasa al nostru. Impartim cu voi, prin acest video, bucuria noastra care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar si la propriu:) Multumim de rabdare, de sustinere si de mesaje.”, a scris artistul în descrierea videoclipului.VREME EXTREMĂ în România! A început să ningă abundent

Avertismentul pe care vedeta l-a primit din partea medicilor

Pentru ca sarcina să nu aibă de suferit, vedeta a renunțat la unele contracte. De asemenea, ea a refuzat propuneri de colaborare în următoarea perioadă. Gina Pistol a luat această hotărâre pentru a nu-și pune sarcina în pericol.

Principalul motiv pentru care prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite” a refuzat mai multe oferte de job este avertismentul medicilor. Specialistul care îi urmărește sarcina a sfătuit-o pe Gina să nu facă mult efort și să lase deoparte proiectele.