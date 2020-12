Ce avere are Raed Arafat, șeful DSU, secretar de stat la MAI (FOTO)

Raed Arafat este unul dintre oamenii cu funcții-cheie în stat care și-a păstrat poziția indiferent de partidul care s-a aflat la guvernare. Multe controverse se leagă de Raed Arafat. Printre aspectele mai puțin cunoscute despre medicul originar din Siria se numără averea pe care o deține.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are un apartament în Ilfov și o casă în Palestina. Cea din urmă reprezintă moștenire de familie. Oficialul Guvernului are 6 conturi în bănci, dintre care doar 3 utilizează: unul în lei, unul în euro și altul de economii. Contul în lei are peste 50.000 de lei, cel în euro peste 17.000, iar cel de economii peste 16.000 de lei.

În plus, în declarația de avere, Raed Arafat și-a notat și veniturile anuale: în jur de 130.000 de lei pentru activitatea de la MAI și peste 40.000 de lei din activitatea didactică.

Ce s-ar putea întâmpla cu Raed Arafat

În calitate de secretar de stat, Raed Arafat nu e ușor de clintit. Poate fi demis doar de premier, la propunerea ministrului. Momentan, nu au apărut informații în acest sens.

Raed Arafat nu este și nici nu a făcut parte din vreo formaține politică. Actualul șef al DSU a emigrat în România la vârsta de 16 ani, în 1980, pentru a studia medicina.

De-a lungul timpului Raed Arafat a fost implicat în mai multe scandaluri, iscate în urma unor evenimente precum: moartea celor 6 pacienți din Timișoara în contextul crizei COVID (2020), Cazul Colectiv (2015), Cazul Siuthiol (2015), Cazul Apuseni (2014).