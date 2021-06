Ce avere vor împărți Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf la divorț. „Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează după 13 ani de căsnicie. Cea care a decis să pună punct mariajului ar fi impresara. Motivele despărțirii nu sunt cunoscute deocamdată, dar toată lumea se gândește la averea pe care cei doi trebuie s-o împartă.

Cei doi au afaceri și proprietăți în țară, dar și mai multe apartamente de lux în Statele Unite, din care una chiar în Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința respectivă. În total, cuplul ar avea 11 case, notează Cancan.

Recent, Anamaria Prodan a spus că averea familiei sale s-ar ridica la aproape 100 de milioane de euro.

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a afirmat Anamaria Prodan, potrivit Cancan.