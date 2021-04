Ce avere avea regretatul Nelu Ploieșteanu. Artistul a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus (VIDEO)

Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață, vineri dimineață, la vârsta de 70 de ani, după ce s-a infectat cu coronavirus. Deşi se spune că nu era chiar aşa de bogat, regretatul artist a strâns de-a lungul vieţii o mică avere aşa încât să rămână copiilor ceva în urma sa.

Ce se întâmplă cu averea lui Nelu Ploieșteanu

De-a lungul carierei fulminante a strâns o mică avere, iar marele artist a avut a avut grijă să împartă banii pe care i-a făcut din muzică, familiei sale, scrie evz.ro.

Acesta a declarat că a împărţit banii egal copiilor săi. În urmă cu câțiva ani, aflat la un post de televiziune, artistul a mărturisit că și-a făcut testamentul.

Pentru a nu exista discuţii în familia sa, artistul şi-a împărţit averea în mod egal copiilor săi. Şi explică de ce a procedat aşa: „Stiţi de ce? Pentru că eu nu am avut nimic de la părinţii mei, n-am avut cu cine să mă cert pe avere”.

Ce pensie avea Nelu Ploieșteanu după o carieră de mai bine de cinci decenii

Nelu Ploieșteanu a precizat, în urmă cu ceva timp, că primește o pensie în valoare de 800 de lei după 55 de ani de muncă.

„În București nu mai am ce face, m-am mutat aici, cu soția, cânt la un local, de doi ani, este un loc de muncă sigur, nu-s probleme mari pe aici cu pandemia. Cânt zilnic, de la orele 18.00 la 20.00, merge bine, sunt mulțumit, Doamne-ajută! Aș muri de foame, vai de capul nostru, dacă n-aș cânta în local! Primesc o pensie de doar 800 de lei, după 55 de ani de muncă, pensii mici au și colegele mele, solistele Maria Dragomiroiu (n.r.- ea a declarat că primește 1.200 de lei) și Maria Cârneci”, a spus artistul.

Drama neștiută a lui Nelu Ploieșteanu. Puțini știu acest detaliu din viața regretatului artist

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Care era marele regret al artistului

Marele regret al artistului era că nu mai reușise să ajungă la mormântul băiețelului său, Mihaiță, pentru a aprinde o lumânare.

”Ne spunea că e tare supărat că nu a mai ajuns la mormântul fiului său și îi spunea fiicei, care l-a însoțit la spital, să se ducă să-i aprindă o lumânare, când se va încheia carantina, în Jud. Ilfov”, a dezvăluit un cadru medical din spital.

Maria Cârneci, despre Nelu Ploieșteanu: Un artist care lasă multă durere în lumea colegilor și a familiei

Vestea decesului i-a întristat pe artiștii români, iar cântăreața de muzică populară, Maria Cârneci a declarat, pentru B1 TV, că este șocată după decesul marelui artist.

„Dumnezeul să-l odihnească! A mai pierit un priten, un artist. Nu m-aș fi gândit pentru că tot timpul mă leagă o prietenie de 35 de ani cu Nelu Ploieșteanu și se spune că omul se cunoaște și mai ales călitățile lui de om, se cunosc atunci când stai mai mult timp și ești plecat la drum. Am cântat alături de el în Germania, la Offenbach 6 luni de zile. Mi se rupe sufletul, îi cunosc familia, o cunosc pe soție, îi cunosc copiii. Un artist care lasă multă durere și în lumea noastră a colegilor, dar mai ales a familiei pentru el se zbatea, el muncea ca toți să fie bine și să nu le lipsească ceva. Nu pot să vă spun în cuvinte cât de rău îmi pare pentru că în atâția ani, am mii de amintiri frumoase alături de soțul meu, care a plecat la stele acum un an și ceva.

Era un lăutar, un artist de mătase. Niciodată nu intra pe scenă la voia întâmplării. Deși bărbat, era atent la cele mai mici detalii, impecabil, iar ca om, de o educație și de o modestie cum rar întâlnim. De dimineață mi-a scris o prietenă. Deci, am rămas șocată. Timp de 20 de minute am rămas cu telefonul în mână și nu știam unde să o mai apuc. Cât poate să fie de greu, ce putere avem noi, decât ne-am rugat pentru toți care sunt pe patul de suferință, dar din păcate, încă o dată ne demonstrează viața că omul, în general, nu are nicio putere și că nimeni nu știe când, cum și care va fi ultima clipă. Din păcate, pentru Nelu s-a întâmplat astăzi”, a spus Maria Cârneci, pentru B1 TV.