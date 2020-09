Ce face Smiley, după ce a rămas fără emisiuni și concerte? Artistul a luat o decizie neașteptată

Smiley, pe numele său adevărat Tiberiu Andrei Maria formează împreună cu Gina Pistol un cuplu de 3 ani de zile. Aceştia sunt la fel de îndrăgostiţi ca în prima zi şi sunt mai fericiţi ca niciodată. Dacă până acum şi-au ţinut relaţia ascunsă, departe de ochii “curioşilor”, iată că au decis să renunţe la discreţie şi să se afişeze ca doi îndrăgostiţi.

Smiley revine la actorie

După ce a jucat în numeroase filme precum: “Selfie”, “Oh, Ramona!”, “Nasa”, “Un film simplu”, “Triplusec”, Smiley se poate lăuda şi cu un rol principal în serialul „Cu un pas inainte”, unde a cântat şi a dansat sezoane bune. Se pare că Smiley a prins gustul actoriei şi nimic nu îl mai poate opri. Acesta lucrează la un nou proiect împreună cu Iura Luncaşu care a mai terminat și filmul "Investitorii.”

"În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv "O dată pentru totdeauna", în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta și mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeș, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent și Adelina Pestrițu într-un rol mai mic. Știți că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare și îmi place așa. Am terminat și sezonul doi din "Profu" de la Pro TV. Cu noile reguli și reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aștepta. Am și eu o strategie și vom vedea ce se va întâmpla". a declarat Iura Luncaşu pentru Click!

Însă, nu doar Smiley e pus pe treabă, simpatica Gina abia aşteaptă să înceapă noul sezon din "Chefi la cuţite!", fiind în continuare prezentatoarea emisiunii.

”Legați-vă centurile de siguranță, trageți aer în piept și pregătiți-vă! Începând cu luni revenim în casele voastre! Trei ediții pe săptămână: luni, marți și miercuri. Promit c-o să vă placă mult! Așa fain este noul sezon ”Chefi la cuțite!”, a scris Gina, pe conturile sociale.

Smiley îşi împlineşte visul de a avea o familie

Vestea conform căreia Smiley şi Gina ar aştepta un copil, a surprins pe toată lumea. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată, iar vestea venirii pe lume a unui copil a fost un motiv de sărbătoare.

“Ginuța ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr. Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați. Ei sunt împreună de câțiva ani și n-au prea vorbit despre povestea lor de iubire, cu atât mai puțin despre emoțiile, bucuriile sau viața lor privată. Perioada de izolare i-a apropiat foarte tare, au petrecut mai mult timp împreună și probabil au decis să facă lucruri mărețe împreună, chiar și o familie. În anturajul lor, extrem de restrâns, se vorbește acum despre această sarcină”, a declarant pentru CIAO.RO un apropiat al celor doi îndrăgostiţi.

