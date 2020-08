Ce fel de tătic este Pepe, văzut prin ochii copiilor. Cele două fetițe ale sale "l-au călărit" în direct (VIDEO)

Fetele lui Pepe au dat tot din casă. Cântărețul și cele două fiice ale sale au fost invitați, luni, în platoul emisiunii "Teo Show" de la Kanal D, unde au povestit cum le răsfață celebrul lor tată, dar și ce îl supără cel mai tare. Pepe a demostrat că este un părinte dedicat trup și suflet copiilor lui și chiar s-a lăsat s-a lăsat "călărit" de fiicele lui, chiar în timpul emisiunii.

Pepe a fost foarte mândru când a aflat că va avea un băiețel

Artistul a povestit faptul că nu și-a imaginat că va avea două fetițe, care să-l epuizeze de energie. El a povestit și că la una dintre ecografiile pe care le-a făcut soția sa în timpul primei sarcini, i s-a spus că va avea un băiețel. Artistul era nebun de fericire și chiar s-a lăudat la prieteni cu captura bebelusului din burtică, care s-a dovedit ulterior a fi fetiță.

"Crezi că eu mi-am propus să fac două fete...La prima ecografie cordonul ombilical apărea de zici că era băiat. Am zis, Am apărut și într-o emisiune, am zis că semănă cu mine", ,>a povestit Pepe.

Cântărețul s-a lăsat "călărit' de fiica lui în direct

Fiica cea mare a artistului a dezvăluit și care era cel mai amuzantă activitate pe care o făcea cu Pepe, când era mai mică.

"Când eram eu mică, tati se punea în patru labe și eu mă puneam pe saptele lui și tati mergea așa...", a povestit Maria.

La insistențele copiilor, Pepe a făcut și o demonstrație în direct. Tăticul s-a transformat imediat în "căluț", ca să le facă pe plac celor mici.

Ce îl supără cel mai tare pe tăticul Pepe

Cele două fete au spus și ce îl supără cel mai tare pe celebrul lor tată: faptul că încearcă să se machieze, ceea ce nu este pe placul lui. Fetița cea mică a artistului a dezvăluit că Pepe s-a înfuriat când a văzut că s-a machiat la petrecerea de 1 iunie.

“A fost certată pentru că la ultima petrecere s-a machiat. Era o prințesă care le făcea fel și fel de pisicuțe și personaje[ n.r. pe față] și ea i-a spus fă-mă așa pe la ochi și lui tati îi spunem că așa e personajul. ” a spus Pepe.