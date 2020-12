Ce frumoasa este Rodica, mama Cleopatrei Stratan

Cleopatra Stratan a vorbit într-un interviu, despre relația cu mama sa, scrie SHOK.md. Acesta a spus că nu abordează acest subiect pentru că a fost decizia ei să nu apară și să nu vorbească în public.

„Relația mea cu mama este la fel de specială ca cea pe care o am cu tata, doar că eu nu vorbesc despre asta, pentru că asta a fost decizia ei. Să nu apară, să nu iasă, să nu vorbim despre și noi am acceptat. Ea oricum este peste tot cu noi, indiferent unde plecăm. Noi suntem o familie foarte închegată, foarte unită, mergem peste tot împreună, când putem și unde putem. Dar atunci când avem ocazia de a merge toți împreună, atunci o facem, pentru că ne simțim cel mai bine atunci când suntem toți”, a menționat Cleopatra Stratan.

Mama ei este cea mai bună prietenă

„Nu prea pot să vorbesc foarte mult despre ea, pentru că nu am acordul ei, dar în mare parte pentru mine, mama este cea mai bună prietenă. Întotdeauna am vorbit deschis cu ea, nu am avut nicio reținere, și cu tata la fel. Dezbatem orice discuție, probleme dacă sunt. Și părinții mei mă înțeleg foarte bine, asta poate pare un pic ciudat, dar întotdeauna s-au pus în mintea mea ca să mă înțeleagă, ca și cum am fi de o vârstă și cred că este un lucru foarte bun, în materie de educație.'', a mai spus aceasta.

Cum au reacționat părinții Cleopatrei Stratan după ce s-a logodit