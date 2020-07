Ce i-a spus Gina Pistol lui Smiley, chiar de ziua lui de naștere. Declarație emoționantă de dragoste (FOTO)

Simpatica Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, departe de camerele filmat și de ochii curiosilor. Deși au ales să fie discreți în ceea ce privește relația lor, cei doi îi mai încântă uneori pe fani cu câteva un mesaj emoționante și fotografii de cuplu. Smiley împlinește astăzi 37 de ani, iar blondina i-a pregătit o surpriză frumoasă pe Instagram.

Gina și Smiley și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, însă în izolare cei doi au ales să facă totul public și în mediul online. Artistul a postat o serie de filmulețe alături de jumătatea lui, iar ea câteva fotografii de cuplu. De ziua lui Smiley însă Gina a pregătit o adevărată surpriză. Prezentatoarea de la Asia Express i-a transmis public o frumoasă declarație de dragoste.

Gina Pistol, declarație de dragoste pentru Smiley

Andrei Tiberiu împlinește astăzi 37 de ani, iar Ginuța lui nu avea cum să rateze evenimentul. Blondina de la Chefi la Cuțite a postat o imagine inedită pe contul personal de Instagram, însoțită de mesajul „Îmi ești tot! La mulți ani!.

Fotografia postată astăzi pe Instagram a strâns zeci de mii de like-uri, iar fanii au postat imediat comentarii cu inimioare la imaginea distribuită de Gina.

Smiley și Gina, o iubire departe de ochii curioșilor

În izolare, Smiley și Gina Pistol au început să se afișeze împreună și în mediul online, în fața fanilor internauți. Cuplul a postat o serie de imagini și videoclipuri din timpul petrecut în casă, iar fanii au răsplătit pozele imediat, cu zeci de mii se aprecieri. Gina se pare că se pricepe la gătit, iar atunci când prepară un anumit fel de mâncare pune și mult suflet.

„Mă pricep la gătit. Am mai spus de foarte multe ori că, deşi nu sunt o bucătăreasă desăvârşită, pun foarte mult suflet, iar oamenii dragi îmi apreciază preparatele. Mai presus de asta, ori de câte ori întru în bucătărie şi nu am inspiraţie îi sun pe chefi. Iar ei sunt mereu acolo să-mi dea un sfat, o idee. Cel mai bine cred că mă pricep la ciorbiţe, dar şi la un preparat specific indian cu pui, curry şi orez care îmi iese de minune! Am stabilit cu colegul meu de izolare că vom mânca mai aşa, fără carne, şi mă gândeam să fac o mazăre. Ce zice colegul de izolare?”, discutau cei doi în timpul săptămânilor de izolare, potrivit Click.ro.

La rândul său, Smiley a povestit în mai multe rânduri că nu își ascunde relația, însă preferă să o ferească pe iubita lui de gurile rele.

„Eu şi Gina cumva cred că ne-am plăcut tot timpul, ne ştim de multă vreme, ne-am intersectat în diverse ocazii şi mereu ne-am plăcut, iar la un moment dat ne-am plăcut mai mult. Eu nu ascund cu nimic treaba asta, că suntem împreună, doar că o feresc pe ea cât pot, pentru că oamenii încep şi îşi dea cu părerea”, explica Smiley într-un interviu pentru Unica, potrivit Click.ro.

Gina însă a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Okmagazine, care este secretul relației lor, din punctul ei de vedere. Răbdarea se pare că ar putea sta la baza legăturii puternice dintre cei doi. „Ne respectăm foarte mult unul pe celălalt şi nevoile celuilalt. Cumva, eu şi Andrei ne-am găsit unul pe altul, pentru că îi înţeleg şi respect programul şi nu sunt genul de iubită cicălitoare, care să-i reproşeze că a stat prea mult la studio. Dacă petrece mai mult timp acolo decât mi-aş dori eu, mă duc şi eu la studio şi stau cu gaşca de acolo. E foarte interesant să vezi cum se naşte muzica”, mărturisea prezentatoarea emisiunii Asia Express, potrivit sursei citate.