Ce infecție nosocomială a contactat Bogdan Stanoevici. Fostul ministru, un contestatar al măsurilor de prevenție contra Covid

Actorul Bogdan Stanoevici este în continuare internat la spital, fiind intubat la secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon din București. Fostul candidat la prezidențiale este intubat de miercuri, 16 decembrie, informează Gândul. De asemenea, mai mulți apropiați spun că acesta a contactat o infecție intraspitalicească.

Ce infecție nosocomială a contactat Bogdan Stanoevici





Surse medicale spun că a fost internat în urmă cu o lună după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19, iar starea lui este mai gravă în ultima perioadă, conform Stirile ProTV.



Se pare că agravarea stării sale de sănătate ar fi din cauza unei infecții nosocomiale capătată în spital. Ar fi vorba despre un germene intraspitalicesc.



"Vă spuneam, acum 2 zile, despre cunoscutul actor și om politic Bogdan Stanoevici, că este într-o cumpănă a vieții lui. A învins COVID-ul dar s-a pricopsit cu un germene intraspitalicesc, Clostridium difficilae. Această bacterie atacă flora intestinală normală", a scris Dr Adina Alberts pe pagina sa de Facebook.



Acesta declara că nu poartă mască de protecție pentru ca este "sanatos".

Bogdan Stanoevici a protestat împotriva purtării măștii de protecție

În 2020, Bogdan Stanoevici s-a remarcat prin intermediul protestelor anti-mască.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", a declarat Stanoevici, potrivit Agerpres.

Bogdan Stanoevici a fost director al Circului Metropolitan. În 2019 a candidat la prezidențiale, iar în 2020 la Primăria Capitalei și la parlamentare, din partea Partidului Ecologist Român (PER), acaparat de Codrin Ștefănescu, deputatul „Mitralieră" și Șerban Nicolae, apropiații lui Liviu Dragnea, indezirabili în „noul PSD".

