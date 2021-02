Ce pensie primește Alexandru Arșinel de la stat: „Ar trebui chiar să fiu felicitat"

Alexandru Arșinel (82 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți actori români, are venituri consistente de la statul român. De-a lungul timpului, acesta a fost actor de teatru, de film, a prezentat emisiuni de televiziune, a făcut sketch-uri TV și a fost directorul de teatru.

Anual, Alexandru Arșinel are venituri de 181.000 de lei, adică de 15.000 de lei pe lună (peste 3.000 de euro). Actorul primește o pensie anuală de 58.116 lei, 33.720 de lei indemnizație de revoluționar și 90.733 salariu de manager al Teatrului de Revisă „Constantin Tănase".

Cum comentează Alexandru Arșinel despre pensia pe care o primește

În opinia lui Alexandru Arșinel, veniturile pe care le încasează sunt meritate.

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indeminație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel. Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine esteexagerat, dar mai sunt și alții.

Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a declarat Alexandru Arșinel într-un interviu pentru Antena Stars.