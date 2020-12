Ce probleme de sănatate are Horia Moculescu: “Nu mi se închide operația de două luni și jumătate”

Horia Moculescu, unul dintre cei mai celebri compozitori din România, are probleme de sănătate vizibile. Bărbatul a făcut noi mărturisi despre drama prin care trece.

Cu ce probleme de sănatate se confruntă Horia Moculescu

La cei 83 de ani ai săi, Horia Moculescu se confruntă cu probleme grave de sănătate, din cauza unei afecțiuni pe care a descoperit-o în urmă cu mai mulți ani.

Faimosul compozitor suferă de sindromul Morton, boală care cauzează dureri la nivelul tălpii piciorului, dar și amorțeala degetelor. După ce a încercat mai multe terapii noninvazive – acupunctură și ședințe laser 0, Horia a fost nevoit să ia o decizie radicală, deoarece durerile la nivelul labei piciorului deveniseră insuportabile.

Astfel, Horia Moculescu s-a operat la piciorul stâng, dar intervenția chirurgicală i-a făcut mai mult rău decât bine, după cum chiar el a povestit.

„Am suferit ca un câine trei ani de zile. Acum după a doua operație sunt infinit mai bine. Pentru că e într-un loc într-un piciorul se flexează zilnic de mii de ori. Pentru că acest sindrom morton se agață de un nerv de laba piciorului, atunci când vrei să îl extirpiezi îl scoți cu tot cu bucățica de nervi. Dar doctorul nu a vrut. Drept pentru care am suferit ca un câine.”, a spus Horia Moculesc pentru Antena Stars.

Horia Moculescu: ”Am luat mii de analgezice”

Din nefericire, prima operație a fost un eșec total, motiv pentru care celebrul compozitor a trebuit să fie supus unei a doua intervenții, pe care a făcut-o la alt doctor, de această dată. Se pare că intervenția a fost un succes, iar acum se simte mai bine. Cu toate acestea, trauma pe care i-a cauzat-o operația nereușită nu a putut fi vindecată de nimic.

„Am avut dureri groaznice. Mii de analgezice am folosit până am hotărât să mă operez încă o dată. Am cheltuit atât de mult în trei ani de zile. Un milion pe zi, un miliard pe un an. Am avut și cele mai scumpe analgezice. Am avut și două intervenții costisitoare ca să scap de dureri.”, a mai spus Horia Moculescu.