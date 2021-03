Ce se întâmplă cu Bentley-ul oferit de Ilie Năstase soției Ioana, care a anunțat divorțul: „Nu voi da înapoi"

Ioana Năstase a decis să divorțeze de fostul tenismen, după săptămâni întregi în care a cântărit decizia.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. (…)

Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți (n.r. apartamentele achiziționate cu banii ei), probabil cadoul pe care mi l-a oferit (n.r. – Bentley-ul de 240.000 de euro)", a declarat Ioana, soția lui Ilie Năstase pentru Antena Stars.

Ioana Năstase: „Nu voi da înapoi"

Ioana este ferm convinsă că divorțul este cea mai bună soluție.

„Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Mai presus de toate, pentru mine este foarte importantă liniștea sufletească. Eu am gândit-o vreo 2 luni și pentru că sunt o femeie calculată, mereu voi încerca să iau o decizie corectă și foarte bine gândită. Nu voi da înapoi. Niciodată!", a mai declarat Ioana pentru sursa citată.

Nasty va divorța pentru a cincea oară. Fostul lider ATP a mai fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu și Brigitte Sfăt.