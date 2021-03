Ce surpriză! Cine este, de fapt, tatăl lui Ruby? A făcut senzație la Chefi la cuțite. Cum se înțelege cu fiica lui

Ruby este una dintre cele mai populare cântărețe din România. Ea a fost crescută, de când era mică, de bunică, nimeni nu știa nimic despre părinții ei.

Tatăl ei și-a făcut apariția la emisiunea Chefi la cuțite, duminică seara, unde le-a pregătit chefilor un preparat cu totul neașteptat: cartofi umpluți cu carne!

Cu ce preparat i-a surprins pe chefi Manuel Grigore

Manuel Grigore, căci acesta este numele tatălui lui Ruby, a venit cu această rețetă care ar fi moștenire de familie.

„Cartofii umpluți îi fac datorită mamei mele, sunt umpluți cu carne. Am făcut un sos rapid. Vreau să-i arăt fetei mele că sunt bucătar. O să fie dezamăgită dacă nu iau cuțitul, așa că nu i-am spus că am venit aici”, a povestit tatăl lui Ruby.

Chefii au fost uimiți de preparat, dar în același timp și încântați, dat fiind faptul că aceștia i-au dat toate cele trei cuțite:

„E foarte gustos, mai bun ca ardeiul umplut”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Cu ce se ocupă tatăl lui Ruby

Manuel Grigore a spus că fiica lui îl crede cel mai bun și că o să fie tare mândră când o să-l vadă la TV.

„Fiica mea crede că sunt cel mai bun. O să fie mândră de mine. Nu mă interesează ce cred alții.

Am o cârciumă în Centrul vechi în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri.

Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica acasă”.

„Am lucrat de la 16 ani la o întreprindere de prelucrare a lemnului. Pe mine m-a costat, mi-a scăpat pe mână un cuțit și mi-am tăiat două degete. La 16 ani am cunoscut-o pe soția mea, la 16 ani jumătate a rămas însărcinată cu Ruby. Am devenit tată la 18 ani", a mai povestit Manuel Grigore.

Manuel Grigore, mândru de fiica lui

De asemenea, bărbatul a declarat că este tare mândru la rândul lui de fiica sa.

"Cu Claudia mă mândresc în suflet. Nu îmi place să spun că sunt tatăl Claudiei (alias Ruby) pentru că pare că profit de fata mea.

Cu mama Claudiei am stat până la 36 de ani. Mi-a dat prea multă libertate. Nu exista ea, existam doar eu. Am fost puțin golan, dar am iubit-o. Acum sunt recăsătorit”, a mai declarat tatăl lui Ruby.