Ce vaccin a ales Dan Bittman pentru imunizarea împotriva Covid

Dan Bittman a anunțat că se va vaccina împotriva COVID, chiar dacă a contestat vehement restricțiile recomandate de medici în pandemie.

”După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă...

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”, spunea artistul cu ceva timp în urmă.

În urmă cu aproximativ o lună, artistul declara, în cadrul unei emisiuni online de la EVZ TV, că nu exclude vaccinarea, dar a respins vaccinurile produse pe baza tehnologiei ARN mesager.

„Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai tradițional și în alea tradiționale am încredere. Nu am încredere în astea cu ARN mesager, ca Pfizer și Moderna, de asta aștept pe cel de la J & J.

Dar, uite, ca să nu zica lumea nu știu ce, mă voi vaccina cu AstraZeneca.

Eu nu știu de ce nu se explică lumii, care e speriată de tromboze, că dacă iei cu o săptămână înainte un anticoagulant, care costă 5 lei, nu se întâmplă nimic riscant. Nu e comunicare deloc, iar lumea e speriată”, a spus Dan Bittman, la Evenimentul Zilei, la acea vreme.

