Ce vrea să facă Augustin Viziru cu banii câștigați la Ferma. Actorul a decis unde va cheltui premiul de 50.000 de euro

Augustin Viziru este fericitul câștigător al ediției din acest an „Ferma: Orășeni vs. Săteni”, iar într-un interviu, actorul a mărturisit și ce vrea să facă cu banii pe care îi va primi în urma victoriei, iar decizia dovedește clar că acum este băiat de casă.

În marea finală au ajuns patru concurenți: Andrei Stoica, Viviana Sposub, Augustin Viziru și Elena Chiriac. Viviana a fost prima eliminată, urmată de Andrei, luptătorul ajungând pe locul 3 în concurs. În urmă cu cinci ani, Augustin a mai fost concurent în show-ul de la Pro TV, dar atunci a pierdut șansa de a termina concursul, chiar în timpul finalei, când s-a rănit la mână cu un topor.

„După cinci ani de frustrări și de chinuieli am reușit să îmi aduc o satisfacție în suflet. Trofeul ăsta pentru mine reprezintă o liniște sufletească. În urmă cu cinci ani, Neti Sandu mi-a spus așa înainte să intru în finală: . După tot timpul ăsta, am sunat-o și am întrebat-o să îmi explice mai pe larg, că eu nu cred în astre

Mi-a dat o explicație pertinentă. Mi-a spus așa: . Eu din momentul ăla am luat hotărârea să devin un om bun. Am dus jocul ăsta la bun sfârșit fiind un om corect. Karma… lucrurile s-au așezat încât eu să țin acest trofeu acum în brațe’, a declarat Augustin Viziru, după ce a câștigat Ferma.

Ce plănuiește Viziru să facă cu banii câștigați

Actorul a povestit, într-un interviu pentru Viva că premiul de 50.000 de euro va merge în familie și va fi cheltuit în familie.

„Îi aduc în casă, în familie, normal. Ar fi banii mei munciți și i-aș cheltui strict pentru familie”, a explicat el.

Totodată, fratele lui Lucian Viziru a ținut să precizeze, în interviul acordat înaintea finalei, că miza reală a concursului este chiar titlul de Fermier Șef.

„Miza reală este trofeul, titlul de Fermier Șef, nu poți neglija suma deoarece acei bani sunt importanți pentru oricine. De-a lungul vieții, am învățat că nu trebuie să mănânci doar tu, iar dacă ai aliați, e corect să împarți”, după cum a povestit el, pentru sursa citată mai sus.